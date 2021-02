Floride : deux trentenaires se déguisent en personnes âgées pour être vaccinées

Généralement, les jeunes femmes cherchent à rester jeunes… Mais pas toujours. En l’occurrence, selon la chaine américaine WFTV9, deux trentenaires d’Orange County (Floride) près d’Orlando se sont déguisées en personnes âgées afin de se faire vacciner !



En effet, un peu comme partout, les autorités locales ont défini des personnes prioritaires en matière de vaccination anti-Covid. Et bien évidemment, les trentenaires ne travaillant pas en milieu médical n’en font pas partie…



Dans ce contexte, les deux jeunes femmes se sont déguisées en personnes âgées, -elles portaient des vêtements visant à cacher leur âge réel-, pour essayer d’avoir leur dose de vaccin. Mais leur supercherie a été dévoilée ! Pour autant, on ne sait pas encore si elle seront poursuivies.



Ce qui est étonnant, c’est qu’elles se sont présentées avec leur carnet de vaccination indiquant qu’elles avaient reçu la première dose !?



Toujours selon les autorités locales, il semblerait qu’actuellement, de nombreuses personnes trichent et mentent sur leur âge pour obtenir la vaccination.