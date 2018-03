Article publié le 07/03/2018 à 01:00 | Lu 69 fois Faut bien mourir de quelque chose : reprendre sa santé en main avec humour (livre) Les éditions Mosaïque-Santé publient le 13 mars prochain, un guide de Michel Tixier mêlant toutes sortes d'informations de nutriprévention, allant de la définition de termes scientifiques à la formulation de recettes de bonne santé. Son titre ? Faut bien mourir de quelque chose ! Mais on peut aussi décider de vivre longtemps et en bonne santé (11,90 euros). Quand humour et nutrition font bon ménage.

De nos jours, le bien-vieillir et le bien-manger sont à la mode. En fait, c’est même plus qu’une mode, c’est une véritable tendance de fond dans une société de plus en plus consciente « qu’on est ce que l’on mange »… Pas étonnant donc que les livres et les guides abordant ces sujets envahissent les rayons de nos libraires.



L’un des derniers en date est celui de Michel Tixier publié aux éditions Mosaïque-Santé. Il se démarque des autres, non pas par son guide alphabétique (128 pages), mais surtout pas le ton humoristique employé pour aborder le sujet. Tout commence déjà par le titre : « Faut bien mourir de quelque chose ! Mais on peut aussi décider de vivre longtemps et en bonne santé » qui n’est pas sans évoquer les titres à rallonge des comédies des années 70.



« Oui, nous sommes maîtres de notre destin. Certes, la vie peut nous réserver des surprises et nous ne sommes pas tout-puissants, mais nombre de nos choix ne dépendent que de nous-mêmes. On peut se cacher derrière la sempiternelle phrase « Il faut bien mourir de quelque chose » ou au contraire décider de prendre sa santé en main » indique l’auteur.



Dans ce contexte, Michel Tixier (éditeur et auteur d’ouvrages sur la gastronomie et la nutrition) propose au lecteur un livre amusant qui met un peu de légèreté en place des affirmations péremptoires habituelles en matière d'hygiène de vie... Pour faire ses choix avec le sourire et sans culpabilité !



Il édicte pour cela douze règles et des conseils pour tous ceux qui souhaitent… « accélérer la dégradation de leur état : ne pas écouter les signes envoyés par son organisme, boire et manger sucré, éviter les produits bio, grignoter, préférer charcuterie et viande rouge aux fruits et légumes, etc. ».



Le tout bien évidemment, est suivi par ce qu'il faut faire, à savoir tout l'inverse ! Tous les propos et arguments sont étayés par les dernières recherches scientifiques. Précisons que le prochain projet de Michel Tixier est de créer un label de cuisine anticancer et antidiabète. Bref, la lutte continue.