Fanny de Dynseo : lauréat du Prix Silvestre Fondation Médéric Alzheimer

On le sait, il est important de faire fonctionner nos petites cellules grises tout au long de la vie… Cela permet de ralentir le vieillissement de notre cerveau et de prévenir l’apparition de maladies neurodégénératives. Et il n’est jamais trop tard pour faire de l’exercice ! Qu’il soit physique ou intellectuel.



Dans ce contexte, la société parisienne Dynseo a été créée en 2013 et développe depuis une plateforme de services et d’applications santé sur tablettes pour les personnes âgées. Au quotidien, elle travaille avec des professionnels de santé pour inventer des outils de prévention et de rééducation ludiques et performants, mais aussi des outils de repérage et de diagnostic standardisés.



Pour les personnes âgées, le but est de prévenir les troubles cognitifs et favoriser le lien social et intergénérationnel. Dans cet esprit, Fanny est un objet connecté dont l’objectif est de devenir le compagnon des ainés. Il permet de lancer une discussion, de jouer avec un proche âgé, de lui rappeler son agenda, de faire des recherches sur internet, d’allumer la radio, de donner la météo mais aussi alerter la famille en cas de problème. Le tout sur une tablette.



Les premiers prototypes qui ont été expérimentés auprès de personnes âgées, seront prochainement testés auprès de personnes présentant des troubles cognitifs pour finaliser son développement. L’année dernière, Dynseo a organisé les toutes premières « Olympiades culturelles en maison de retraite sur tablette en France, en Belgique en Suisse et au Luxembourg ! ».



Rappelons que cet appel à prix de la Fondation Médéric Alzheimer portait sur la prévention des troubles cognitifs et la promotion de l'autonomie et de la sécurité à domicile. En tout, 25 dossiers ont été reçus. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement de leur projet par la Fondation Médéric Alzheimer avec l'appui du living lab de la Fondation.



*avec le soutien de René Silvestre, président de l'incubateur de start-up Pépinière 27