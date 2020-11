Article publié le 19/11/2020 à 10:36 | Lu 157 fois Facilotab : trois nouvelles tablettes "seniors" pour les fêtes de fin d'année





Alors que les fêtes de fin d'année se profilent et que le deuxième confinement est toujours d'actualité, la société française Facilotb, spécialisée depuis 2015 dans les tablettes à destination des ainés, vient de dévoiler trois nouveaux modèles qui visent à répondre aux besoins des personnes âgées. A partir de 245 euros.

Diverses enquêtes indiquent que les ainés sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies. Chaque jour, et encore plus en cette période de 2ème confinement, ils sont des millions à surfer sur les web, consommer, s’informer, se divertir, communiquer avec leur famille... On les appelle d’ailleurs en marketing, les « silver surfers ».



Toutefois, certains restent encore réticents à l’idée d’utiliser ces nouvelles technos… Souvent parce qu’ils ne se sentent pas vraiment capables de se mettre derrière un ordinateur ou une tablette numérique. C’est justement pour ces clients qu’a été imaginée la gamme de tablettes tactiles Facilotab ; des produits spécialement pensés pour les néophytes.



En ce période de fêtes, la marque dévoile trois nouveaux modèles : il s’agit de la Facilotab L (Alcatel – Android 9) à 245 euros qui est l’entrée de gamme de la marque. De la Facilotab L Onyx (Archos - Android 10) à 335 euros qui dispose d’une coque renforcée. Et enfin, du modèle Facilotab L Rubis (Lenovo - Android 9) à 299 euros qui arrive en grande distribution.



Toutes ces tablettes sont sans abonnement et s’annoncent 100% compatibles avec le Google Play Store. Et pour s’assurer de l’adhésion des seniors et ainés débutants, l’assistance téléphonique est offerte ! Il n’a qu’à appuyer sur un bouton pour être épaulé.



Le Système Facilotab offre un environnement totalement paramétrable. De fait, il est possible de supprimer toutes les icônes présentes -par défaut- sur la page d’accueil pour ne garder, par exemple, que la photo d’un proche. L'intérêt est que cette photo est en réalité un « raccourci Skype ».



Le sachant, le senior n’a plus qu’à toucher le portrait du membre de sa famille pour lancer automatiquement l’appel. Si le contact est disponible, il apparaît à l’écran et l’appel vidéo

commence…Simple et efficace !



Pour une simplicité accrue, toutes les photos en pièces jointes de messages reçus se rangent automatiquement dans la galerie de l’utilisateur. Et pour éviter tout stress, les photos sont non-tactiles pour retrouver le plaisir de “l’argentique”. On peut ainsi toucher, caresser, tapoter l’écran, sans se retrouver on ne sait comment 16 photos plus loin... Bien sur, il est possible de zoomer de façon très simple.



Une fois l'utilisateur rassuré et maître de son outil, il est possible (et recommandé) d’installer les Applis adaptées aux goûts de chacun (c’est là, l’un des grands intérêts des tablettes). Toutefois, étant donné les applis du Play Store ne sont pas toujours adaptées au très grand âge, il existe en option des packs de jeux additionnels Facilotab. Jeux de cartes, proverbes, imagiers, mots coupés...







