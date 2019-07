Article publié le 18/07/2019 à 10:24 | Lu 207 fois Faceapp : l'appli qui vieillit votre visage ! C’est assez paradoxal, dans une société qui rejette largement le vieillissement et prône le jeunisme à tout crin, l’une des applis qui cartonne le plus actuellement sur les réseaux sociaux est Faceapp, une application qui vieillit votre visage afin de vous donner une idée de ce à quoi vous ressemblerez quand vous serez vieux…

Notre monde est parfois étonnant. On le sait, notre société rejette largement le vieillissement et surfe sur le jeunisme.



Alors que tous les laboratoires du monde cherchent « la » crème ou « la » pilule miracle pour ralentir, voire inverser l’avancée en âge, l’une des applications qui cartonne le plus actuellement sur les réseaux sociaux est une application russe et gratuite lancée il y a quelques jours, qui permet de vieillir votre visage pour le voir tel qu’il pourrait être à 60 ans et plus.



Dans la pratique Faceapp utilise l’une de vos photos (un portrait de préférence) et y applique un filtre qui vous vieillit en un clic : cheveux blancs et/ou raréfiés, rides, pattes d’oie, bouche qui tombe, etc. Ces retouches ont lieu grâce à des logiciels qui fonctionnent grâce à l’intelligence artificielle.



Célébrités, hommes politiques et quidams, tous s’y essaient et publient ensuite leur photo sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter). Si FaceApp est gratuite*, il faut ensuite payer pour l’utiliser sans publicité et disposer de l’intégralité des filtres proposés (environ 20 euros par an, ou 4 euros pour un mois). Mais le filtre qui permet de vieillir votre visage est gratuit.



Si au moins, cela permet aux jeunes de changer de regard sur les anciens, après tout, pourquoi pas !



*L'application FaceApp est disponible sur AppStore et PlayStore.











