Eyeneed : une solution digitale qui repense les soins visuels





A l’heure où, avec la crise sanitaire, les déplacements sont limités, les salles d’attente des cabinets médicaux sont à éviter et pour faire face aux délais d’attente et déserts médicaux, la solution digitale Eyeneed propose de rendre accessible à tous et partout en France, les soins ophtalmiques. Explications.

Eyeneed est née d’un simple constat : les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue, qui peuvent aller jusqu’à 6 à 8 mois d’une part, et l’augmentation de la désertification médicale en France, d’autre part.



Cet outil en ligne, créé grâce à l’ophtalmologue Etienne Gardea, a pour vocation de simplifier le parcours de soins des patients, d’améliorer la compréhension des besoins et d’apporter la meilleure orientation possible, rapide et à proximité.



Dans la pratique, cette technologie préfigure la médecine de demain en améliorant l’accès aux soins en France, notamment dans les déserts médicaux (une véritable problématique, notamment en province).



Grâce à la collaboration des ophtalmologues, des orthoptistes et des opticiens, la plateforme oriente chaque demande vers le professionnel le mieux adapté, et surtout, dans un délai raisonnable. On observe dorénavant en Seine-Maritime (là où est né le concept) une moyenne de 15 jours d’attente en comparaison du délai national de… 55 jours !



Comment ça marche côté patient ? C’est assez simple, il suffit de vous connecter sur www.eyeneed.fr (sur Smartphone ou ordinateur) puis de remplir un court questionnaire de pré-consultation. Vous choisissez le motif de votre consultation parmi différentes options (lunettes cassées ou perdues, avis chirurgical, accès diabétique, examen de champ visuel avec un orthoptiste, consultation « lentilles », moins de 16 ans…).



Puis vous renseignez le contexte, vos antécédents familiaux et personnels, etc. qui seront accessibles

uniquement par le médecin. En fonction de l’analyse de ces informations, vous êtes orienté vers le professionnel disponible le plus proche et le mieux à même de vous prendre en charge.



Cette solution digitale permet aussi de recréer « un cabinet médical virtuel », dans lequel les différents professionnels travaillent en réseau et collaborent ensemble.



Grâce à cette solution, progressivement, des médecins qui interviennent dans les Ehpads et des

infirmiers libéraux rejoignent Eyeneed. L’un demande un avis via une téléexpertise pour une patiente à l’œil rouge, une infirmière à domicile a besoin d’un conseil car son patient a une paupière gonflée… A distance, l’ophtalmologue donne son avis, oriente si besoin le patient vers un autre professionnel de santé à proximité ou lui délivre une ordonnance. Le patient bénéficie ainsi d’une consultation spécialisée remboursée par l’assurance maladie comme toute consultation médicale.



Près de 700 professionnels de la vue ont rejoint la plateforme qui a enregistré plus de 250 000 demandes de rendez-vous. Et ce n’est probablement qu’un début. Affaire à suivre.









