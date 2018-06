Article publié le 22/06/2018 à 03:57 | Lu 116 fois Expérimentation : vers un habitat intelligent ET humain Comment la technologie peut-elle améliorer nos conditions d'habitation ? Comment interagirons-nous avec le logement « intelligent » ? Quelles informations est-il possible et souhaitable de partager ? Quel cadre législatif futur pour ces données ? Porté par le CNRS et ses partenaires* le projet Human at Home se penchera sur ces questions grâce à un « appartement-observatoire » habité à partir d'octobre 2018.





Concrètement, des capteurs de pression au sol et des capteurs de mouvement dans certaines pièces serviront à évaluer déplacements et gestes des occupants dans leur lieu de vie. Des informations qui peuvent intéresser à la fois des architectes (pour identifier d'éventuelles zones évitées par les habitants, et optimiser l'aménagement) et des professionnels de santé (les mouvements et postures pouvant être des marqueurs de bien-être ou de mal-être).



Des capteurs de pollution, d'ouverture de placards ou de fenêtres, de consommation d'eau et d'électricité… permettront notamment d'imaginer de nouveaux services. Des linguistes et des spécialistes de sciences cognitives étudieront les interactions des occupants avec les systèmes dits « intelligents ». Des recherches menées sur les capteurs eux-mêmes viseront par exemple à les rendre autonomes en énergie (récupération d'énergie dans l'environnement ou « energy harvesting »).



Les recherches porteront aussi sur la gestion des données produites par les objets connectés – à la fois sur le plan technique (comment organiser ces « lacs de données »2) et sur les plans éthique et juridique. Un comité d'éthique indépendant a d'ailleurs été mis en place afin de protéger la vie privée des « co-HUTeurs ». Il a pour rôle d'examiner tous les projets scientifiques, et pourra à tout moment être saisi par les habitants et les chercheurs ou s'autosaisir.



Pour concevoir cet appartement, le consortium a bénéficié d'un plateau modulable à la Maison des sciences de l'Homme Sud. Pouvant être aménagé en différentes pièces d'un logement, il permettra de réaliser des expériences à la journée en parallèle de l'expérience au long cours menée dans l'appartement-observatoire.



Les premiers occupants quitteront l'appartement à l'été 2019. Le logement sera alors « reformaté » en fonction des premiers résultats et des nouvelles pistes de recherche, avant d'être à nouveau proposé gratuitement à deux autres étudiants volontaires.



Ce projet de recherche réunit au sein d'un consortium une collectivité (Montpellier Méditerranée Métropole), sept entreprises (Delided, EDF, Nexity, Oceasoft, SensDigital, Synox, Weda) et une association de danse porteuse d'un projet de recherche-création artistique (« Comme ça »), aux côtés de la Maison des sciences de l'Homme Sud et de 12 laboratoires.



*l'Université de Montpellier et l'Université Paul Valéry Montpellier 3



