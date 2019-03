Article publié le 04/03/2019 à 01:00 | Lu 122 fois Exécution du condamné à mort le plus vieux des USA Billie Wayne Coble, 70 ans, était le condamné à mort le plus âgé des Etats-Unis. Il a été exécuté au Texas, dans le sud du pays, le 28 février dernier après que la Cour suprême américaine lui ait refusé un sursis.

Certains condamnés à mort y échappent, comme Viva Leroy Nash qui a passé pratiquement 80 années de sa vie derrière les barreaux avant de mourir de sa « belle mort ». D’autre non.



C’est le cas de Billie Wayne Coble, le condamné à mort le plus vieux des Etats-Unis qui a été exécuté par injection létale au Texas le 28 février dernier. Il avait été condamné à la peine capitale en 1990 pour le meurtre des parents et du frère de sa femme qui avait demandé le divorce…



Précisons que Billie Wayne Coble est le troisième détenu exécuté aux Etats-Unis cette année et le deuxième exécuté au Texas. L’année dernière vingt-cinq condamnés à mort ont été exécutés aux USA dont treize rien qu’au Texas.



On estime à plus de 2.700 le nombre de prisonniers condamnés à la peine capitale aux USA. Généralement, ils doivent attendre une quinzaine d’années avant d’être exécuté. Pour rappel, le doyen des condamnés à mort américain est Walter Moody, mis à mort en 2018 à l'âge de 83 ans dans l'Alabama.











Dans la même rubrique : < > Canada : des prisons inadaptées aux détenus seniors Japon : quand les seniors volent pour se retrouver en prison