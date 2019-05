Article publié le 29/05/2019 à 04:21 | Lu 188 fois EuropaPark : un parce d'attractions, aussi pour les seniors ! Situé au cœur d’un triangle entre la France, l’Allemagne et la Suisse, tout près de Strasbourg, EuropaPark est une destination de court séjour unique en son genre qui allie de charmants espaces verts, une gastronomie réputée et une centaine d’attractions pour petits et grands.

Sur une surface de 95 hectares, vous pouvez découvrir quinze quartiers européens avec leurs architecture, cuisine et végétation typiques. Tout cela vous permet de vous évader dans une ambiance de vacances.



Sans compter une centaine d’attractions pour petits et grands et 23 heures de représentation quotidienne de spectacles qui garantissent des moments inoubliables en familles ou en couples.



Le manège familial « Madame Freudenreich – Curiosités » convie les visiteurs à partir à la rencontre des dinosaures qu’une charmante Alsacienne a pris sous son aile. Quant à l’« Eurosat – CanCan Coaster », il plonge les visiteurs dans l’ambiance sulfureuse du célèbre Moulin Rouge.



Après tant d’émotions, direction le parc enchanteur de l’historique « Château Balthasar » pour se détendre. Toutes les générations peuvent également s’émerveiller du côté de l’« Arène espagnole » avec un impressionnant spectacle de cascades équestres.



Les amateurs de baignade de tous âges pourront s’amuser et se détendre dans le nouvel univers aquatique « Rulantica » à partir du 28 novembre. À côté des toboggans spectaculaires, « Rulantica » offre une oasis de calme et des espaces thématisés avec des cascades, des couchettes à remous ou encore une rivière de détente qui transporte paisiblement les baigneurs à travers l’univers aquatique.



Cette saison encore, de nombreuses nouveautés attendent les visiteurs, comme la réouverture le 24 mai dernier du quartier scandinave, dont les façades colorées brilleront d’un nouvel éclat. Les visiteurs peuvent également se réjouir de l’ouverture du nouvel univers aquatique « Rulantica », prévue le 28 novembre. Quant à l’hôtel situé directement à côté, « Krønasår – The MuseumHotel », il accueillera ses premiers visiteurs dès le 31 mai.



Tout au long de l'année, Europa-Park met en place un programme riche en événements. Les 13 et 14 juillet, à l’occasion de la « Fête française », les visiteurs pourront profiter de la gastronomie et de la culture française et alsacienne ainsi que d’animations spéciales dans le quartier français.



Du 27 juillet au 18 août, l’« African Food Festival » met à l’honneur la diversité culinaire de l’Afrique au restaurant « Spices – Cuisines du Monde ». D’autres temps forts gastronomiques, comme le « Street Food Festival espagnol » et la « Nuit Hispano-Mauresque », sont également au programme. Sans oublier la « Journée du vin du Kaiserberg » le 11 septembre.



Découvrir Europa-Park en train c’est possible : l’« EP-Express », le monorail ou encore le train panoramique permettent de se déplacer facilement à travers le parc.



Dans chacun des 15 quartiers européens, les spécialités du pays sont à l’honneur comme la paëlla en Espagne, le poisson dans le nouveau « Fjord-Restaurant » en Scandinavie, la raclette en Suisse ou encore les crêpes en France. La carte du restaurant « Ammolite – The Lighthouse Restaurant » promet, quant à elle, une véritable expérience sensorielle. Avec 2 étoiles Michelin et 17 points Gault&Millau, le restaurant gastronomique, installé dans le phare de l’hôtel 4* supérieur « Bell Rock », fait partie des meilleures adresses pour tous les gourmets.



Si vous souhaitez dormir sur place, vous avez le choix entre 5 hôtels thématiques 4* et 4* supérieur. Les espaces « Bien-être & Spa » des hôtels « Santa Isabel », « Colosseo » et « Bell Rock » vous si vous souhaitez vous relaxer et profiter de massages et de soins qui apaiseront le corps et l’esprit.



Offres spéciales pour les visiteurs à partir de 60 ans

Ö Une journée à Europa-Park

Offre saison estivale - Tarif /pers : 44,50 €

L’entrée à Europa-Park

+ une part de gâteau au « Château Balthasar ».

Offre spéciale saison estivale - Tarif /pers : 44,50 €

L’entrée à Europa-Park

+ une part de gâteau au « Château Balthasar »

+ un bon cadeau pour une photo souvenir dans une attraction au choix

(Offre valable du 6 au 24 mai, ainsi que du 9 au 27 septembre 2019 - sauf les samedis, dimanches et jours fériés).



Offre spéciale groupe de seniors : Journée estivale / Après-midi estival

L’entrée à Europa-Park pour une journée ou un après-midi

+ déjeuner commun ou café et gâteau

+ encadrement et visite par un guide expérimenté

+ un spectacle avec places réservées

+ petit cadeau surprise

(Offre valable, combinée à un trajet en bus, du lundi au vendredi entre le 6 et le 24 mai, ainsi qu’entre le 9 et le 27 septembre 2019 - sauf les samedis, dimanches et jours fériés).



Informations : www.europapark.de/pour-les-60plus

Tél. 00 49 78 22 77 66 88













