Europa-Park : de bons moments pour les seniors dans cet immense parc d'attraction entre France et Allemagne Situé entre la France, l’Allemagne et la Suisse, Europa-Park Resort est une destination unique en son genre, et ce, pour tous les âges avec une centaine d’attractions et des spectacles sur 95 hectares. Une ambiance de vacances grâce à 16 quartiers thématiques à l’architecture, la cuisine et la végétation typiques de différentes régions européennes. Un voyage sensoriel attend les convives du restaurant gastronomique Eatrenalin. Et pour coucher, six hôtels 4* et 4* supérieur ainsi que le Camp Resort.











Chaque visiteur peut trouver son bonheur parmi la centaine d’attractions et de spectacles proposés. Avec « Josefina et son voyage magique », une paisible promenade en bateau à travers les idylliques jardins du château d’une impératrice autrichienne attend petits et grands.



Lors d’une escapade maritime avec les intrépides « Pirates de Batavia », les visiteurs partent en quête d’une dague légendaire, tandis que le rêve de voler devient réalité lors du voyage au-dessus de l’Europe proposé par l’attraction « Voletarium ».



En outre, les attractions familiales « Express des Alpes Enzian » et « Les Rapides du Tyrol » sont de retour dans le quartier autrichien. Après l’émotion, place à la détente au sein du parc historique du château Balthasar.



L’« EP-Express », le monorail ou encore le train panoramique permettent de se déplacer aisément au sein du parc, comme par exemple de l’Angleterre à la Grèce. Dans les différents quartiers européens, les spécialités régionales sont à l’honneur comme la paëlla en Espagne, le poisson en Scandinavie, la raclette en Suisse ou encore les escalopes viennoises en Autriche.



En plus des attractions, le parc offre 23h de représentations quotidiennes (danse, chant ou encore acrobatie) avec les artistes internationaux d’Europa-Park. Dans l’arène espagnole, place à un impressionnant show de cascades équestres et rendez-vous dans le quartier grec pour un spectacle sur glace époustouflant.



Un feu d’artifice pour tous les sens attend les convives du restaurant gastronomique Eatrenalin. Ce voyage culinaire futuriste unique au monde séduit par l'interaction entre un menu gastronomique à huit plats et des expériences visuelles, acoustiques, olfactives et haptiques.



Avec 2 étoiles Michelin et 18 points Gault&Millau, l’« Ammolite – The Lighthouse Restaurant » installé dans le phare de l’hôtel 4* supérieur « Bell Rock », fait partie des meilleures tables d’Allemagne.



Pour prolonger l’aventure, direction les six hôtels 4* et 4* supérieur ou le Camp Resort d’Europa-Park. L’ambiance d’un monastère portugais, l’Espagne et son tempérament endiablé, la douceur de vivre italienne, le charme maritime de la Nouvelle-Angleterre ou encore, un hôtel-musée d’inspiration nordique… Les visiteurs ont le choix entre différentes ambiances et décors thématisés.



Pour les plus aventuriers, rendez-vous au « Camp Resort » pour séjourner dans d’authentiques tipis, des roulottes et des maisons en rondins. Les camping-cars et caravanes sont les bienvenus avec 219 emplacements qui leur sont dédiés, tandis que 76 emplacements pour les tentes sont disponibles au cœur d’un espace vert.



A 2h38 de Paris-Est, 2h18 de Champagne-Ardenne TGV ou encore 1h27 de Lorraine TGV , évadez-vous le temps d’un séjour à Europa-Park Resort, accessible en direct avec TGV INOUI. Des navettes routières desservent Europa-Park Resort (trajet : 10 min environ).





Billets à tarif réduit pour les visiteurs à partir de 60 ans



Europa-Park Billet d’entrée 1 jour à partir de 52,00 € / pers.

Billet d’entrée 2 jours à partir de 96,00 € / pers



Offre spéciale pour les visiteurs à partir de 60 ans



Séjour à Europa-Park Resort (tarif par pers. en chambre double) 1 nuitée avec petit-déjeuner buffet inclus dans l’un des hôtels d’Europa-Park Resort

+ accès libre aux espaces piscine, spa et fitness des hôtels

+ 1 journée d’accès à Europa-Park ou Rulantica - à partir de 156,50 € ou + 2 journées d’accès à Europa-Park et/ou Rulantica à partir de 211,00 € (Offre valable sur réservation préalable, du dimanche au jeudi inclus, pour des périodes données entre mars et janvier)





Pour les individuels :



Informations et réservation : europapark.de/reservations

Tél. 00 49 78 22 86 05 679

Email :





Pour les groupes (à partir de 20 personnes) :



Informations et réservation : www.europapark.de/groupes

Tél. 00 49 78 22 77 14 600

Email :





