Article publié le 07/10/2022 à 01:00 | Lu 28 fois Eufy Security Edge, l'IA au service de sécurité domestique





Eufy Security, la marque de sécurité intelligente d’Anker Innovations, vient d’annoncer son nouveau système de sécurité Edge, la solution de sécurité domestique la plus intelligente, la plus précise et la plus connectée du marché.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Ce nouveau système comprend une base HomeBase 3, deux caméras eufyCam 3 4K avec une alimentation solaire, un stockage local extensible, une IA à apprentissage automatique avec une reconnaissance précise à 99% et une analyse automatique des vidéos et des événements directement à partir de l’application mobile améliorée eufy Security.



Le système de sécurité Edge est géré par la nouvelle HomeBase 3, qui s’appuie sur la technologie exclusive BionicMind d’eufy Security, une IA auto-apprenante qui, avec le temps, offrira une précision de 99% dans la reconnaissance de personnes, ainsi que dans la détection d’animaux domestiques et d’objets.



Ces vidéo seront ensuite classées et cataloguées automatiquement en utilisant le stockage local intégré de la HomeBase 3. Toutes ces données sont accessibles à tout moment et en tout lieu depuis l’application mobile eufy Security.



La HomeBase 3 fonctionne avec la technologie d’apprentissage automatique de l’IA BionicMind pour reconnaître les visages familiers, les formes humaines, les positions du corps, les différents types d’objets et même le comportement humain.



Avec BionicMind, chaque fois qu’une personne passe dans le champ de la caméra, son visage, son corps et ses mouvements sont envoyés à la HomeBase 3. Plus l’intelligence artificielle reçoit d’informations, plus son analyse sera précise, jusqu’à 99 % d’exactitude.



La HomeBase 3 utilise une technologie d’informatique en périphérie qui analyse les données de l’utilisateur dans l’appareil lui-même, et non dans le cloud. Cela crée une expérience utilisateur plus efficace où l’on conserve un contrôle total sur qui peut accéder à ses séquences vidéo.



Les capacités de reconnaissance faciale de BionicMind aident les utilisateurs à capturer et à classer automatiquement les séquences vidéo passées selon les membres de la famille, les amis ou d’autres visiteurs fréquents. La HomeBase 3, BionicMind et l’application mobile fonctionnent ensemble pour identifier et avertir instantanément les utilisateurs des étrangers ou des intrus qui ont été repérés près de leur maison ou de leur propriété.



Extension de mémoire jusqu’à 16 To

La HomeBase 3 est livré avec 16 Go de stockage local gratuit, crypté sur 256 bits. Elle peut prendre en charge jusqu’à 16 To de mémoire supplémentaire à l’aide d’un disque dur externe (non inclus) permettant de stocker jusqu’à 60 ans de vidéos en local sans avoir à libérer de l’espace.



L’ensemble du système de sécurité Edge comprenant la HomeBase 3 et deux caméras eufyCam 3 est disponible dès aujourd’hui sur Amazon pour 549 €.



