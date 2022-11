Etre l'acteur de sa retraite (livre) Les éditions Gereso viennent de publier la nouvelle édition du livre Être l’acteur de sa retraite, d’Hélène Martineau et Nathalie Masson. Un ouvrage qui, en 167 pages et 19 euros, se propose de vous aider à vivre votre retraite de la meilleure manière qui soit ! Existe aussi en version eBook. Détails.







La retraite, souvent on l’attend avec impatience ! On imagine ce que l’on va faire une fois que l’on n’aura justement plus rien à faire ! Et c’est bien compréhensible après des années et des années de « métro-boulot-dodo ».



Mais attention, l’arrivée de la retraite peut représenter un moment critique, une étape de vie, un passage obligé (d’aucuns évoquent une véritable « rupture de vie ») mais parfois délicat à gérer chez certaines personnes. Pas toujours simple, en effet, de se retrouver à la maison sans véritable but que de se laisser vivre… Certains s’en sortent très bien. D’autres, par contre, ont besoin d’aide.



Dans ce contexte, le développement des préparations à la retraite a le vent en poupe depuis quelques années… Sites web, coaching ou guides pratiques, pas une semaine sans un nouvel ouvrage sur cette thématique en vogue depuis quelques années.



Dernier en date ? Être l’acteur de sa retraite, qui a déjà connu plusieurs publication à ce jour. Un livre d’Hélène Martineau et Nathalie Masson qui se proposent de transformer les années à venir en véritable succès personnel…



L'objectif de cet ouvrage est à la fois simple et ambitieux : vous faire prendre conscience de ce que vous voulez véritablement vivre pendant votre retraite.



Quels sont vos souhaits, vos projets, vos rêves pour cette nouvelle vie ? Comment transformer les années à venir en véritable succès personnel ? Comment profiter sereinement de votre retraite, tout en accomplissant ce qui compte réellement pour vous ?



Comment ce livre vous aide-t-il ? À travers des exemples concrets, des témoignages, des exercices pratiques et plusieurs axes de réflexion, vous pourrez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité, des solutions inédites et des moyens concrets pour réaliser le scénario de votre nouvelle vie… hors du travail.



La retraite laisse envisager de belles années, mais à condition qu'elles répondent vraiment à vos besoins et à vos valeurs personnelles. Osez vivre votre retraite, vous l'avez bien mérité !



Hélène Martineau est coach professionnelle. Elle se consacre au coaching de vie et d’affaires et partage son expérience, son savoir-faire et savoir-être avec ses clients. De son côté, Nathalie Masson est aussi coach professionnelle. Diplômée en gestion et développement des organisations, elle s’est spécialisée dans la transition de carrière et la préparation à la retraite.

Article publié le 17/11/2022 à 01:00 | Lu 2380 fois