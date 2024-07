Eté 2024 : 505 plages et ports ont reçu le label Pavillon Bleu Comme chaque année, la France célèbre l'excellence environnementale de ses sites balnéaires. Et pour cet été 2024, ce sont pas moins de 398 plages, 106 ports de plaisance et un bateau (véridique !) qui arboreront fièrement le Pavillon Bleu. Une distinction qui récompense les efforts déployés pour préserver la nature et garantir un cadre idyllique aux vacanciers.







L' Occitanie se distingue une fois de plus, avec 127 sites - dont 107 plages et 20 ports labellisés - tandis que la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur suit de près avec 119 sites honorés. La Nouvelle-Aquitaine complète le podium, mettant en lumière un bateau pour la première fois : le Explore Océan à Hendaye .



L'introduction de nouvelles plages dans ce palmarès illustre l'attractivité croissante de la région PACA. Nice et Cannes voient ainsi leurs littoraux magnifiés par ce label prestigieux, et les ports ne sont pas en reste : Cannes, Port Carnon, Deauville, Ajaccio mais aussi Nernier et Joigny démontrent que l'excellence environnementale s'ancre aussi dans les terres.



Le Pavillon Bleu symbolise un tourisme responsable et une qualité irréprochable des eaux de baignade . Ses critères stricts - gestion des déchets, éducation à l'environnement ou encore mobilité douce - s'alignent sur une charte exigeante. Chaque site doit hisser son drapeau aux dimensions réglementaires durant la saison estivale ou jusqu'au 31 décembre pour les marinas.



Les contraintes du label ne s'arrêtent pas là : en cas de fermeture temporaire d'un site pour non-conformité accidentelle ou événement externe au label, le Pavillon doit être abaissé. Des inspections régulières veillent au respect scrupuleux des engagements pris par les lauréats.



Ce symbole d'un engagement durable est désormais reconnu dans 46 pays sur tous les continents. En France, il guide les touristes vers des destinations où l'environnement est choyé et valorisé ; une promesse de vacances alliant détente et conscience écologique.







À noter



Après un lancement en 2015 en Islande, 122 bateaux sont aujourd’hui labellisés Blue Flag dans 10 pays.







Quels sont les critères ?



En 2024, le label a fait évoluer ses critères afin de renforcer son engagement en faveur de la biodiversité : la mise en place d’un inventaire de la biodiversité est devenu un critère impératif pour les ports.



Le label déploie environ 50 critères par typologie de site pour protéger les écosystèmes et la santé : gestion des déchets et de l’eau, propreté de l’eau de baignade, mobilité douce, éducation à l’environnement...



Ces critères sont répartis en 9 thématiques :

eau et assainissement ;

biodiversité et gestion du milieu naturel ;

sécurité ;

gestion des déchets ;

formation/éducation au développement durable ;

niveau d'équipements et de services ;

sobriété ;

information aux usagers ;

gouvernance responsable.

Vous pouvez consulter les critères et leur évaluation sur le site



01/07/2024



