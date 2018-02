Article publié le 02/02/2018 à 01:00 | Lu 67 fois Etats des lieux des résidences services seniors en France (partie 2) Alors que les résidences services seniors ont le vent en poupe depuis quelques années, et ce n’est que le début de cette tendance, le site Internet Logement-seniors.com (2013) vient de réaliser un intéressant état des lieux sur ce marché en pleine expansion. Détails.

En 2016, on comptait 580 résidences services seniors en France, soit l’équivalent de 45.000 logements, ce qui correspond à un taux d'hébergement de moins de 2% des seniors de plus de 75 ans. Toutefois, les nouvelles structures ouvertes en 2017 n'ont pas permis d'augmenter le taux de capacité d'accueil.



On estime qu'à fin 2018, le territoire devrait disposer de 726 résidences services seniors et ce nombre devrait dépasser le millier en 2020. En seulement quatre ans, le parc de ce type de résidences va connaitre une augmentation de 54%. Cet hébergement comble de fait un vide sur le marché en proposant une solution entre le maintien à domicile et les maisons de retraite médicalisée.



Actuellement en France, les régions avec le plus de résidences services seniors sont : l'Ile de France avec 84 résidences services seniors, l'Occitanie avec 83 résidences services seniors et la Nouvelle-Aquitaine avec 79 résidences services seniors. La région Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région avec les plus de seniors fin 2016, ne compte quant à elle que 75 résidences se plaçant en cinquième position.



Plus précisément, les départements qui accueillent le plus de résidences services seniors sont la Gironde et la Charente-Maritime qui concentrent plus de la moitié de ces structures de la région Nouvelle-Aquitaine. De la même manière, en région Occitanie, on observe une forte disparité. En effet, les départements de l'Hérault et les Pyrénées Orientales se partagent 55% des résidences de la région.



Toujours selon cette étude, les régions qui enregistrent le plus de demandes de logements en résidences services seniors en 2017 sont –sans trop de surprise- : l'Ile de France avec 18.8% des demandes françaises suivie de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 15.2% et de l’Occitanie avec 13.9%.



On remarque également des concentrations fortes sur certains départements. En effet, en région Occitanie plus des deux-tiers des demandes sont effectuées dans de l'Hérault (34). En PACA, près de 91% des demandes sont réalisées dans le Var (83), les Bouches du Rhône (13) et les Alpes Maritime (06). Cela laisse supposer une volonté des seniors à profiter du beau temps et de la mer pour leur retraite !



A moyen terme, la demande de logement en résidence seniors va fortement augmenter dans les départements cités ci-dessus, et l'offre actuelle ne permettra pas d'y répondre. Les résidences seniors ne seront, bien entendu, pas la seule réponse au logement des seniors en France. Le service à domicile est aussi l'un des axes les plus poussés par les gouvernements successifs car il permet d'assurer le maintien à domicile des personnes âgées.



Mais restent les problèmes de recrutement du secteur et les instabilités fiscales qui fragilisent ce marché qui aura par ailleurs des difficultés à répondre à la demande croissante des ainés de plus en plus séduits par ce concept. Des engagements forts sont à prendre par le nouvel exécutif pour encourager le secteur dans son développement !