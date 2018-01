Article publié le 30/01/2018 à 01:00 | Lu 73 fois Et si le gras était l'un des meilleurs alliés de notre santé ? De prime abord cette phrase pourrait faire bondir… Mais après tout, pourquoi pas ? Les éditions Guy Trédaniel viennent de publier le dernier ouvrage du Dr Joseph Mercola. Intitulé « La santé par le gras », ce guide de 352 pages (22,9 euros) propose de découvrir dans le détail, le fameux régime cétogène dont tout le monde parle actuellement.

Avant d’aller plus loin, rappelons que le régime cétogène est un régime pauvre en glucides mais riche… en graisses. Selon certains experts, il permettrait de rééquilibrer la biochimie cérébrale et de lutter contre l'inflammation, la douleur et la mort précoce des neurones. Très en vogue depuis quelques années, le gras serait peut-être, finalement, l’un de nos meilleurs alliés en matière de santé.



Alors que l’on accuse souvent les lipides (terme scientifique pour le gras) de tous les maux (surpoids, cholestérol…), les dernières recherches à leur sujet semblent montrer, au contraire, les incroyables potentiels, qui en font un partenaire essentiel de notre santé.



Dans ce guide de 352 pages qui se veut accessible et clair pour le plus grand nombre, le Dr Joseph Mercola -un partisan des médecines naturelles- démontre que, contrairement à ce que le corps médical a longtemps supposé, notre santé dépend moins de notre patrimoine génétique que du bon fonctionnement de notre métabolisme. Dont acte.



Le Dr Mercola rappelle que dans le monde actuel, nos régimes alimentaires sont trop riches en glucides (en sucre) qui ne remplissent pas leur rôle et qui même, freinent nos métabolismes en empêchant nos mitochondries de produire l’énergie nécessaire au bon fonctionnement et à la régénérescence de nos cellules.



Pour ce médecin américain de Chicago (Illinois), se mettre au régime cétogène –en remplaçant notamment les glucides par des lipides de qualité– pourrait permettre à nos organismes de fonctionner à plein régime, de lutter contre les maladies et de favoriser la guérison.



Selon le Dr Mercola, grâce à ce régime alimentaire, vous constaterez rapidement : une augmentation de votre niveau d’énergie, une perte de poids, mais aussi des améliorations notables dans des cas de maladies graves telles que le cancer, le diabète, ou encore la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives.