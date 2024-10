Espérance de vie et retraite : qu'en pensent les Français ? Espérance de vie, modes de travail, etc. Les Français évoluent mais sont-ils encore en phase avec le système de retraite ? Yomoni, l’un des leaders de la gestion d’épargne en ligne, a mené une enquête* auprès de 4.001 personnes afin de connaître leur opinion sur ces questions délicates. En voici les grandes lignes. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 16/10/2024

Depuis 2020, l'espérance de vie atteint une moyenne de 79,2 ans pour les hommes et environ 85,3 ans pour les femmes.



Dans ce contexte, vivre plus vieux c’est également avoir une retraite plus longue... Et si c’est une bonne nouvelle que la longévité augmente, une très large majorité des sondés -plus de 84%- estime que cela pose des problèmes pour leur retraite.



Si tout le monde espère (fort logiquement) vivre le plus longtemps possible, personne ne veut le faire dans de mauvaises conditions (d’où l’importance du concept de « bien-vieillir »). Aussi, plus de 58% des Français craignent de ne pas avoir suffisamment d'économies ou de revenus pour financer 20 à 30 ans de retraite. Seulement un gros tiers (39%) pense avoir assez d’argent pour tenir jusqu’à la fin de leur vie.



Face à ces interrogations, beaucoup de Français -sans trop de surprise- avouent ne plus avoir une totale confiance dans les systèmes de retraite qui leurs sont proposés actuellement. C’est en tout cas ce que déclarent plus de la moitié -56%- des personnes interrogées. A noter que 9% sont encore dans le doute et seulement un gros tiers (35%) reste sereins.



Il est communément admis de dire qu’une retraite est une étape qui nécessite beaucoup d’anticipation. Sur ce point, les Français sont bien loin d’être au top. En effet, plus d’un Français sur deux (51%) avoue ne pas être du tout préparé pour la retraite et un tiers -29%- ne l’est que moyennement. Uniquement 30% déclarent être parés à ce changement de vie ! Même pas un sur trois…



Bien évidemment, penser à sa fin de vie n’est jamais un exercice facile ou agréable. Pour personne. Pourtant, bien anticiper les choses est souvent synonyme de réussite. Si tant est qu’on puisse employer ce terme…



Au niveau de la retraite, les Français ne semblent pas très proactifs. En effet, 38% ne s’y intéressent qu’à partir de 40 ans, un gros quart (26%) que vers 30 ans et 13% seulement à partir de 50 ans. Ils ne sont que 11% à le faire dès leur entrée dans la vie active, ce qui semble être la meilleure stratégie.



Pour laisser un patrimoine plus important à leurs enfants, les Français ne sont pas prêts à tout non plus. Ainsi, il est hors de question pour plus des deux-tiers (62%) des personnes interrogées de réduire leur qualité de vie à la retraite pour augmenter l’héritage de leur descendance. Par ailleurs, 12% préfèrent ne pas répondre encore à cette question et seulement un gros quart (26%) est disposé à diminuer leur train de vie.



*Méthodologie : enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 4 001 personnes résidant en France, âgées de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne en septembre 2024 à partir du panel de répondants BuzzPress (27 500 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn). Réponses compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l'échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s'appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.







La rédaction vous conseille < > Revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco : aucune hausse significative à attendre pour Novembre Indexation des pensions de retraite : une équation complexe pour Michel Barnier