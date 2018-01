Article publié le 03/01/2018 à 00:56 | Lu 201 fois Espagne : un village célèbre le nouvel an à midi pour les ainés ne veillent pas trop tard Le monde entier vient de célébrer le passage de 2017 à 2018. En toute logique, les terriens ont fêté cela dans la nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à minuit. Sauf un petit village espagnol qui commémore le passage d’une année à l’autre à midi pour ne pas que ses personnes âgées veillent trop tard.

L’Espagne fait partie des pays les plus vieux d’Europe avec l’Allemagne et l’Italie ; certains démographes attribuent cette situation particulière au fait que ces trois pays furent les « trois gros perdants » de la seconde guerre mondiale.



Le village de Villar de Corneja de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León (centre de l’Espagne) affiche une moyenne d’âge de 75 ans, comme dans de nombreux « pueblos » espagnol d’ailleurs.



Les villageois ne souhaitant pas se coucher trop tard, la mairie a reconduit pour la 13ème année consécutive, les célébrations du nouvel an à midi au lieu de minuit. Le feu d’artifice a même été tiré en plein jour pour l’occasion.



Pour le coup, avec le temps, l’évènement n’attire pas que les personnes âgées du village mais également de nombreux touristes qui viennent fêter le nouvel an avant l’heure !