Espace & Vie : partenaire du skipper Luke Berry en vue de la Transat Jacques Vabre

En 2018, Espace & Vie a décidé d’accompagner Luke Berry sur son Class 40 Lamotte-Module Création, parce que son coeur de métier, c’est d’accompagner et d’aider à la réalisation des projets de vie, en garantissant la liberté. Naviguer sur les océans est un projet de vie et de liberté ! C’est le moins qu’on puisse dire !



À l’image de la voile, chaque projet est une aventure mobilisant une équipe d’experts qui travaillent main dans la main pour arriver à bon port. Sur 3 ans, le skipper participera à de nombreuses courses dont l’emblématique Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre puis The Transat.



Depuis le début de ce partenariat, et plus particulièrement en novembre 2018 lors de la Route du Rhum, les seniors de toutes les résidences du groupe Espace & Vie se sont familiarisés avec le monde de la voile et de la course au large.



Des animations ainsi que repas festifs et thématiques ont ainsi été organisés dans les résidences du groupe. Le parcours du jeune skipper malouin sur la Route du Rhum a été suivi dans les établissements et c’est avec beaucoup de fierté que les résidents ont célébré son arrivée à Pointe-à-Pitre après 17 jours 6 heures, 51 minutes et 30 secondes de course.



Mais le moment fort de ce partenariat a été « la tournée » du skipper en résidence. En janvier et février 2019, les résidences services seniors Espace & Vie ont à tour de rôle accueilli Luke Berry pour le plus grand plaisir de ses nouveaux fans, les résidents et leurs proches. Pour l’occasion, les résidences services seniors avaient également invité de nombreux partenaires, associations, écoles et centres de loisirs. Ces rencontres ont été un grand succès. Tout le monde était ravi de pouvoir rencontrer le skipper et de mieux comprendre le métier de navigateur.



Luke Berry participera cette année à la Transat Jacques Vabre, course phare de la saison 2019 qui partira le 27 octobre prochain. Le skipper prendra le départ de cette traversée en double au départ du Havre vers Salvador de Bahia, au Brésil avec Tanguy Le Turquais.