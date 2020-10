Article publié le 27/10/2020 à 11:22 | Lu 93 fois Espace & Vie : ouverture d'une résidence seniors à Carnac





Le groupe Espace & Vie, gestionnaire de résidences services seniors, annonce l’ouverture de sa 15ième résidence à Carnac en Bretagne. Les premiers résidents pourront y emménager début février 2021. Mais à partir du 3 novembre 2020, les seniors pourront visiter les espaces collectifs ainsi que les appartements-témoins.

Depuis une quinzaine d’années, les résidences services pour les seniors ont le vent en poupe et de nombreuses entreprises se sont lancées sur ce marché en pleine expansion. Parmi elles, le groupe Espace & Vie créé il y a dix ans.



Situé au cœur du centre-ville de Carnac, ce nouvelle résidence (la 15ème du groupe) aura un accès piéton sur l’allée des Lucioles. Les résidents bénéficieront ainsi de tous les avantages des commerces de proximité, des services et des infrastructures utiles au quotidien (indispensable pour la réussite de ce type d’habitat qui se doit d’être en centre-ville).



D’architecture classique et sobre, réhaussée d’un parement de pierre traditionnelle, la résidence de 80 logements (T1 au T3) est en accord avec le style architectural local.



Comme toujours dans ce type d’habitat, les résidents vivent ici, chez eux. Locataires d’un appartement équipé et adapté aux personnes à mobilité réduite (salle de bain avec douche à l’italienne, volets roulants, sol antidérapant, cuisine équipée…), les personnes âgées ont toute leur indépendance.



Naturellement, elles peuvent emménager avec leurs meubles ou conserver ceux mis à leur disposition si elles préfèrent, avec leurs animaux de compagnie (chien et chat sont les bienvenus gratuitement), et surtout conservent bien évidemment toute leur liberté.



La résidence est sécurisée avec la présence de personnel qualifié, mais il n’existe pas de contrainte horaire pour les allées et venues de chacun (sauf couvre-feu bien évidemment). Ce type d’hébergement pour seniors apporte un véritable confort de vie pour les résidents et leur famille. Ici, les personnes âgées ne sont jamais seules (présence du personnel 24h/24, accès aux espaces collectifs, animations quotidiennes…).



Chaque résidence dispose d’une équipe intégrée de professionnels en charge des services à la personne. Chaque jour, une équipe composée d’auxiliaires de vie qualifiés et de diplômés aides-soignants accompagne les résidents, si cela est nécessaire, dans les gestes de la vie quotidienne (aide au lever et au coucher, à la toilette, à l’habillage…). Les équipes sont présentes 24h/24 et 7j/7.



Les professionnels de la résidence (entre 11 et 20 salariés) connaissent les résidents et sont en mesure d’identifier tout changement dans les habitudes de vie, qui seraient révélateurs de glissements en matière de perte d’autonomie.



Adresse de la résidence : Accès par l’allée des Lucioles (Adresse postale : 17 bis rue Colary, 56340 Carnac).









