Eric Frommweiler : la preuve qu'on peut encore entreprendre après 60 ans

A 64 ans et en pleine pandémie, Éric Frommweiler, s’est lancé un nouveau défi : rendre l’excellence de la gastronomie accessible en créant avec deux amis une start-up baptisée LIC, pour la Ligue d’Improvisation de la Cuisine. Explications.

De nos jours, on le sait, de plus en plus de seniors créent leur entreprise. Avec généralement, des meilleurs taux de réussite que les plus jeunes compte-tenu de leur expérience passée et d’un réseau souvent bien développé. En voici un nouvel exemple.



Ambassadeur de la Gastronomie d’Excellence, Éric Frommweiler est passionné par les restaurants étoilés, les produits d’excellence, du terroir, les marchés, le talent et l’exigence des grands chefs, mais aussi les talents d'excellence en devenir.



« La LIC est la concrétisation de mes trois amours : l’entreprenariat, le digital et la gastronomie. (…) En créant cette start-up, nous voulions donner le goût de l’excellence accessible à tous, le goût responsable, le goût des producteurs partisans d’une culture attentive et raisonnée, le goût de la différence… Le lancement de cette start-up est différent des autres business créés parce qu’il fait la part belle au digital qui est pour moi un domaine exceptionnel et sans limite à découvrir, qui ouvre la porte à tous les possibles » comment Éric Frommweiler.



Déjà à la tête de cinq entreprises dans le secteur de l’art culinaire, de la communication et du marketing (Acapulco, Cancun, La Compagnie de l’Audace, Le Reef Club et Webstorm), le sexagénaire a souhaité se lancer un nouveau défi et démocratiser l’excellence de la gastronomie en la rendant accessible au plus grand nombre.



Pour cela, été en pleine crise du Covid début 2021 (!), il crée La Ligue d’Improvisation de la

Cuisine (LIC). Il s’agit de la première épicerie fine (pour le sucré ou le salé) en ligne haut de gamme du terroir de luxe et de la gastronomie où il souhaite valoriser les produits d’exception et chefs cuisiniers d’excellence.



Pour ce nouveau challenge, Éric Frommweiler s’est entouré de deux collaborateurs : un chef, Jean-Charles Karmann qui a pour mission de dénicher les meilleurs produits internationaux et sélectionner les Chefs d’Excellence et Jérémy Cerceau, consultant auprès des professionnels de la restauration, qui gère le suivi des contrats pour assurer du producteur à l’assiette, l’exception culinaire au quotidien.



« Cela peut sembler vertigineux de lancer en pleine crise sanitaire, une start-up dédiée à la gastronomie. Mais, au contraire, les gens ont besoin du retour du beau et du bon. Ils ont besoin de retrouver le plaisir de la bonne chair et du partage. Confinés, coupés du monde et pourtant, ce qui reste toujours et encore c’est le plaisir de manger. Et si les produits sont d’excellence, c’est encore mieux, cela offre au repas un moment magique, une madeleine de Proust pour les années à venir », explique Éric Frommweiler.



De nombreuses Box LA LIC composées des meilleurs produits d'épicerie fine des marques partenaires sont disponibles sur le site. Tout comme des coffrets d’excellence à offrir ou à s’offrir pour vivre des expériences gastronomiques, des paniers gourmands à la dégustation, des diners à des tables d’exception.









