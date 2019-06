Episode caniculaire : rappel des conseils de prévention

Cela fait plus de quinze ans que chaque été, la canicule vient menacer les personnes âgées. Certes depuis 2003, on prend nos précautions, certes depuis 2003 (15.000 morts supplémentaires), chaque année l’Etat met en place le Plan national canicule (PNC) à partir du 1er juin mais malgré tout, à chaque fois, des anciens meurent par centaines…



Avec la multiplication des épisodes caniculaires, les Français commencent à connaitre les bons réflexes à adopter… Mais pour ceux qui souhaitent en savoir plus et recevoir de l’information, le ministère des Solidarités et de la Santé a ouvert la plate-forme téléphonique « Canicule », accessible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) de 9 heures à 19 heures. On vous explique tout !



En cas de malaise ou de coup de chaleur, les numéros d'urgence à contacter : 15 (SAMU) ; 18 (Pompiers) ou 112 (numéro d'urgence unique européen). Rappelons également que la carte de vigilance Météo-France permet de s’informer deux fois par jour de l’évolution des températures.



Pour rappel, sachez que le niveau de veille saisonnière du PNC a été activé le 1er juin dernier et sera automatiquement désactivé le 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien.



Important : si ce n’est pas déjà fait, les publics vulnérables –seniors, personnes malades ou en situation de handicap– peuvent encore s’inscrire sur le fichier « Chalex », qui leur permet d’être contactés en cas de forte chaleur. Pour s’inscrire, il suffit d'appeler le 3975 (coût d'un appel local) ou de renvoyer un bulletin d'inscription, disponible en mairie d'arrondissement et dans les centres d'action sociale de la Ville de Paris.



Concernant les personnes âgées, il est notamment conseillé de boire au minimum l'équivalent de 8 verres par jour (soit 800 mL), l'idéal étant une consommation quotidienne de 13/14 verres. Si vous n'appréciez pas les eaux « natures », vous pouvez diversifier votre apport en consommant de l'eau avec du sirop, du thé frais, des soupes froides, et des aliments riches en eau (pastèque, fraises, tomates, concombres, sorbets, yaourts, ...)



Le plan national canicule comporte 4 niveaux :

niveau 1 (vigilance météorologique verte) : « veille saisonnière » activé du 1er juin au 31 août ;

niveau 2 (vigilance météorologique jaune) : « avertissement chaleur », en cas de probabilité importante de passage en vigilance orange dans les jours qui suivent ;

niveau 3 (vigilance météorologique orange) : « alerte canicule », déclenchée par les préfets de département, en lien avec les Agences régionales de santé ;

niveau 4 (vigilance météorologique rouge) : « mobilisation maximale », en cas de canicule avérée intense et durable.