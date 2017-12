Article publié le 20/12/2017 à 02:25 | Lu 63 fois Entreprise transgénérationnelle : les boules Quies ont cent ans ! Quelle entreprise familiale en région parisienne offre des solutions simples et efficaces, pour se protéger des agressions sonores de tous les jours ? Quies bien sûr ! Une société transgénérationnelle dont l’histoire a commencé en 1918, quand un pharmacien parisien inventa les fameuses boules de cire pour une cliente incommodée par le bruit nocturne. Déjà… Cent ans plus tard, Quies fabrique 60 millions de boules par an !

L’histoire de Quies est étroitement liée à la génèse de son produit iconique (mais plus unique) : ses fameuses boules en cire ! D’ailleurs jusqu’en 2000, le nom de la société était bel et bien « Boules Quies »... Entreprise transgénérationnelle par excellence, l’arrière-grand-père de la direction actuelle a participé à la création de la société au côté du pharmacien parisien qui inventa les premières boules !



Ensuite, au fil des décennies, le savoir-faire et l’expertise se sont transmis d’une génération à l’autre pour offrir des solutions pour le bien-être et le confort des clients. Aujourd’hui, la société installée à Palaiseau dans le sud de Paris, emploie une cinquantaine de personnes et reste en mains familiales.



Le management actuel est composé notamment de membres de la 4ème génération de la famille. « Son attachement à une production locale, sa fidélité aux employés et l’engagement envers son marché ancrent la société dans une longévité solide » assure le communiqué de la marque.



Selon une étude Harris de 2015, 81% des sondés déclarent connaitre Quies comme marque de protection auditive. La boule Quies est utilisée majoritairement chez soi, et de façon quotidienne. Un siècle après sa naissance, le produit reste dans l’air du temps et répond à une quête de silence permanente.



En effet, la tolérance au bruit va diminuant. On veut se créer un cocon, s’isoler des agressions sonores gênantes, et il y en a de plus en plus autour de nous. Par ailleurs, le grand public est mieux sensibilisé aux dangers de l’exposition au bruit (concerts, avion, transports, …) et à la nécessité de s’en protéger.



Au fil des années, l’entreprise a innové et élargit son offre : autres types de protections auditives pour s’adapter à tous types d’usages (natation, voyage, concerts…) ; produits d’hygiène et soin de l’oreille, gamme anti-ronflement et protection des yeux. Par ailleurs, depuis 2015, Quies propose aux seniors des « amplificateurs d’écoute » permettant de parer aux premiers signes de baisse d’audition.



Pour célébrer cette longévité, 2018 sera jalonnée de « Rendez-vous » entre la Quies et son public. Cela débutera par la réédition de la boîte Collector en métal, décorée avec un épervier ; symbole emblématique de la marque en son temps.