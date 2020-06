Article publié le 22/06/2020 à 01:00 | Lu 63 fois Entoureo : Lauréat 2020 de la Bourse Charles Foix





Chaque année, la Bourse Charles Foix récompense les projets innovants permettant d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des ainés actifs ou retraités et/ou de leurs aidants (familiaux ou professionnels). En 2020, le grand gagnant est Entoureo (20.000 euros), le premier service qui transforme la transmission de mémoire en activité intergénérationnelle.

Une majorité (60%) des ainés souhaitent écrire leur histoire de vie mais seuls 7% d'entre-eux le font… C’est peu. Un besoin partagé par la quasi-totalité (95%) des petits-enfants qui aimerait en savoir plus sur la vie de leurs grands-parents.



La principale solution qui existe pour écrire ses récits de vie est de s'appuyer sur un biographe, un service encore relativement coûteux (même si les prix commencent à baisser).



Quant aux retraités qui envisagent d'écrire eux-mêmes leurs souvenirs, ils se heurtent à des difficultés techniques : utiliser l'informatique, numériser des photos et imprimer. Ainsi, 80% des projets d'écriture de vie ne sont pas finalisés. S'ajoute à cela la modestie : « Ma famille sera-t-elle intéressée par mon histoire ? ».



C’est dans ce contexte qu’intervient Entoureo. Cette solution permet à l'entourage d'un senior de créer avec lui, son livre de vie sur des supports papier et/ou multimédia. Ce projet se transforme alors en activité intergénérationnelle et familiale qui valorise la parole des seniors tout en renforçant les liens familiaux.



Cette démarche de transmission de mémoire familiale vise à répondre à deux problématiques :

D’une part l'échange grâce à la plateforme web. Entoureo propose des guides d'entretiens thématiques aux familles pour discuter avec leurs aînés de leurs histoires et enregistrer ces dernières grâce au microphone fournis. La retranscription des discussions est ensuite automatisée, faisant ainsi gagner des heures de rédaction aux familles.



Et la valorisation des contenus puisque la plateforme (sécurisée) propose des outils afin que la famille complète les histoires retranscrites, met automatiquement en page le contenu (texte et photos) et imprime un livre d'histoires de vie pour le retraité et ses proches. Compter dans les 150 euros.









