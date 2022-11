Entendre le son de la télévision "comme avant" grâce au haut-parleur TV Oskar Faller, la nouvelle marque de Sonoro Audio GmbH, spécialiste audio allemand, présente Oskar un amplificateur auditif portable qui permet aux personnes âgées et plus globalement aux personnes souffrant d'une perte d'audition de regarder à nouveau la télévision en toute sérénité, sans devoir augmenter le son de manière excessive. Explications.







Comme souvent, ce type de produit est né dans manque sur le marché et d’une nécessité pour certaines personnes… Ainsi, comme le souligne Marcell Faller, fondateur et directeur de Sonoro Audio : « notre motivation pour développer Oskar est venue de la sphère privée. Mon père entendait de moins en moins bien et devait faire de plus en plus d'efforts pour comprendre le son de la télévision ».



Et de poursuivre : « il ne comprenait plus vraiment les dialogues et se fatiguait rapidement en raison de l'effort d'écoute. Le fait qu'il augmente de plus en plus le volume provoquait des tensions à la maison. Il n'était plus possible de regarder la télévision ensemble de manière détendue. Son appareil auditif, s'il en portait un, ou d'autres aides, comme une barre de son, n'étaient que partiellement utilisables, car ils ne faisaient qu'amplifier le son de la télévision. Mais cela ne l'aidait pas à entendre les voix clairement et distinctement ».



D’où l’idée de créer cet appareil qui reçoit le son directement sur le canapé. Plus concrètement, cet amplificateur vocal TV portable est doté d'une technologie innovante pour l'optimisation de la voix. Il se connecte facilement au téléviseur et apporte le son directement au téléspectateur.



Comment ? D'une simple pression sur un bouton, les voix et les bandes de fréquences, importantes pour la parole, sont activement accentuées, tandis que les bruits parasites gênants sont filtrés de manière dynamique et minimisés. Deux haut-parleurs pleine gamme et un pilote passif garantissent un son optimal et une reproduction claire de la voix.



Doté d’un design épuré, cet appareil ne possède que deux boutons -pour une facilité d’utilisation : un bouton de réglage marche/arrêt qui permet également de régler le volume et une touche "filtre vocal" qui permet, si on le souhaite, d'optimiser les voix dans les dialogues télévisés sur trois niveaux et de réduire les bruits parasites gênants.



Cet amplificateur dispose d'une batterie lithium-ion intégrée d'une capacité allant jusqu'à 16h et il est facile à transporter grâce à sa poignée latérale. Le chargeur fourni recharge la batterie en seulement quatre heure. Lui-même se connecte au téléviseur via la sortie numérique optique du téléviseur ou Line Out et transmet le son de celui-ci sans fil à l’amplificateur avec une belle portée de 30 mètres. Il est aussi doté d’une prise casque.



Le boîtier est en aluminium brossé et le haut-parleur est recouvert de housses en tissu fin résistant à la saleté. Ses dimensions ? 240x102x60 mm et ne pèse que 770 g.



Maintenant, conclut Marcell Faller, son père « n'a plus besoin d'augmenter le volume au point de déranger les autres. Il peut même discuter avec nous en même temps. En cas de besoin, il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour amplifier le son de la voix et la paix est revenue dans la famille Faller ».



Oskar sera disponible en France dès le mois de novembre 2022 au prix de 269 euros (prix de vente conseillé) dans la boutique en ligne sur www.faller-audio.com ainsi que dans certains magasins spécialisés en TV et audio et chez les audioprothésistes.

Article publié le 09/11/2022 à 05:30 | Lu 93 fois