Article publié le 21/07/2022 à 05:05 | Lu 189 fois "Ensemble pour l'autonomie" : la nouvelle campagne d'information de la CNSA





Alors qu’une très large majorité des Français souhaitent vieillir à leur domicile -et c’est bien légitime-, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient de déploiyer, pour la cinquième année consécutive, « Ensemble pour l’autonomie », une campagne d’information sur les solutions et les aides possibles pour faire face à une situation de perte d’autonomie.





Et d’ajouter : « Être informé, c’est pouvoir exercer ses droits. Répondre à l’enjeu crucial de l’accès aux droits, est plus que jamais au cœur de notre action ».



Dans la pratique, cette nouvelle campagne vise à répondre aux trois grandes préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches : Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? Comment vivre dans un « chez soi » plus sécurisé ? Et, en tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ?



Pour ce faire, elle propose d’informer les Français (notamment sur le portail



Par ailleurs, une série de vidéos pour informer sur les aides et les solutions possibles sont disponibles pour le grand public. Composé de 18 courtes vidéos d’animation, le programme « Ensemble pour l’autonomie » sera diffusé sur France Télévisions, du 22 août au 21 octobre.



Il abordera pour cette nouvelle édition 5 thèmes inédits :

1. Que faire pour éviter les chutes ?

2. L’allocation journalière de proche aidant

3. Les plateformes d’accompagnement et de répit

4. La vie en résidence autonomie

5. Trouver des renseignements près de chez soi



En moins d’une minute, ces vidéos donnent des conseils pratiques sur les aides pour conserver son autonomie chez soi (comme l’allocation personnalisée d’autonomie), sur l’entrée en établissement, sur les aides destinées aux aidants (plateformes d’accompagnement et de répit, allocation journalière de proche aidant)...



Après leur diffusion à l’antenne, les épisodes seront disponibles dans la Pour Virginie Magnant, directrice de la CNSA : « cette nouvelle édition d’« Ensemble pour l’autonomie » est indispensable pour continuer d’informer les personnes âgées et leurs proches sur les aides et les solutions possibles ».Et d’ajouter : « Être informé, c’est pouvoir exercer ses droits. Répondre à l’enjeu crucial de l’accès aux droits, est plus que jamais au cœur de notre action ».Dans la pratique, cette nouvelle campagne vise à répondre aux trois grandes préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches : Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? Comment vivre dans un « chez soi » plus sécurisé ? Et, en tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ?Pour ce faire, elle propose d’informer les Français (notamment sur le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ). Rappelons que ce site met à disposition une information officielle, complète et accessible pour conduire ses démarches, à travers des articles et vidéos. Il propose également des annuaires et des comparateurs pour guider les personnes dans leurs choix, ainsi que des formulaires et services de demande d’aide en ligne.Par ailleurs, une série de vidéos pour informer sur les aides et les solutions possibles sont disponibles pour le grand public. Composé de 18 courtes vidéos d’animation, le programme « Ensemble pour l’autonomie » sera diffusé sur France Télévisions, du 22 août au 21 octobre.1. Que faire pour éviter les chutes ?2. L’allocation journalière de proche aidant3. Les plateformes d’accompagnement et de répit4. La vie en résidence autonomie5. Trouver des renseignements près de chez soiEn moins d’une minute, ces vidéos donnent des conseils pratiques sur les aides pour conserver son autonomie chez soi (comme l’allocation personnalisée d’autonomie), sur l’entrée en établissement, sur les aides destinées aux aidants (plateformes d’accompagnement et de répit, allocation journalière de proche aidant)...Après leur diffusion à l’antenne, les épisodes seront disponibles dans la vidéothèque du portail et sur la chaîne Dailymotion de la CNSA . Chaque épisode est traduit en langue des signes française et est sous-titré afin d’assurer la bonne information des personnes sourdes ou malentendantes.









Dans la même rubrique < > Indienov : une ceinture airbag connectée pour la prévention des fractures du col du fémur chez les ainés Les Français face à la tutelle : du constat à l'action