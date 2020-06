Enéal : rénover des maisons de retraite pour les ainés aux revenus modestes

Cette foncière immobilière est dotée de 350 millions d’euros de fonds propres. Elle envisage de racheter dans les trois ans à venir, « 150 établissements médico-sociaux pour y mener rapidement les interventions de remise à niveau nécessaires, en lien étroit avec les élus, les agences régionales de santé ainsi que les gestionnaires de ces structures ».



Comme le précise Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Groupe : « prendre en compte les

évolutions liées à l’allongement de la durée de la vie et proposer des solutions d’hébergement dignes à nos aînés, s’inscrit pleinement dans nos missions d’utilité sociale et est désormais un défi urgent. (…) C’est pourquoi nous finançons la rénovation des EHPAD et résidences autonomie, pour renouveler une offre de logements à prix abordables ».



De son côté, Jean-Jacques Perot, vice-président d’Action Logement Groupe, souligne : « accompagner

le salarié à toutes les étapes de la vie, c’est notre vision de la solidarité. Cette foncière, par les moyens qu’elle mobilise, va pouvoir rénover et réhabiliter des établissements médicosociaux à but non-lucratif et ainsi apporter des réponses concrètes aux retraités à revenus modestes ».



Enéal va s’appuyer sur l’expertise de Logévie, filiale d’Action Logement spécialisée dans le secteur médico-social et qui possède actuellement près de 5.000 logements dans des résidences intergénérationnelles, des résidences autonomie et des EHPAD.