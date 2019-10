Article publié le 29/10/2019 à 01:36 | Lu 1801 fois En-memoire-de-mon-ami.fr : hommage à nos amis les bêtes disparues A la Toussaint, nombreux sont ceux qui ont aussi une pensée pour leurs animaux disparus. Sensible à leur peine, la Fondation 30 Millions d'Amis leur propose désormais un espace dédié baptisé En-memoire-de-mon-ami.fr. Il s’agit d’un lieu virtuel où l’on peut venir se recueillir et qui offre à chaque maître, la possibilité de rendre hommage à son animal disparu et ainsi, faire vivre son souvenir.

Avec 63 millions d'animaux de compagnie pour 66 millions d'habitants, la France détient le record européen des animaux de compagnie ! Malheureusement, chaque année en France, nous sommes nombreux à perdre nos compagnons. Soit de vieillesse, soit de maladie, soit par accident. Depuis l’hiver 2013, il existe un site Internet qui permet de rendre hommage à ces amis disparus.



En effet, le site communautaire En-mémoire-de-mon-ami.fr, mis en ligne par la Fondation 30 Millions d’Amis permet de créer une page hommage à l'animal qui nous a quittés et d’y poster des photos. L’idée ? Surmonter le chagrin grâce aux messages de soutien déposés par les autres membres de la communauté, soutenir des personnes plongées dans la tristesse et partager des témoignages sur les réseaux sociaux.



Comme l’indique Reha Hutin, présidente de 30 Millions d’Amis : « Mabrouk, Junior et Mabrouka ne m’ont fait mal qu’une seule fois dans leur existence : le jour où ils sont partis. Face à la perte d’un animal, notre chagrin est souvent mal perçu par notre entourage. Je n’ai surmonté ma peine que grâce aux nombreux témoignages de soutien que j’ai reçus du public. C’est pour cela que j’ai voulu créer un espace où chacun peut venir rendre un hommage en mémoire de son ami. Car nous partageons tous ce besoin de nous souvenir de nos animaux ».



Précisons que ce service est entièrement gratuit. Il compte déjà plus de 7.000 hommages dont 4.761 dédiés à des chiens, 1.939 à des chats, 407 à des NAC et 64 à des équidés. Une idée originale et innovante qui répond clairement à un besoin des internautes. Sur les réseaux sociaux, les internautes peuvent partager leur hommage avec #amonami















