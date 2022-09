En baskets avec Paulette : une nouvelle course-marche solidaire pour les ainés

Cette course, soutenue par la mairie du 19e arrondissement à Paris va s’inscrire dans le cadre de la Semaine Bleue 2022, semaine nationale consacrée aux personnes âgées*.



« Ainsi, nous souhaitons participer à changer le regard porté sur nos aînés en leur proposant de venir courir ou marcher avec nous en binôme, avec un de nos bénévoles ou avec un voisin, un ami, un proche... » indiquent les organisateurs de l’évènement.



Et d’ajouter : « ce sont aussi bien d’autres binômes qui sont attendus : un parent et son enfant, une personne en situation de handicap moteur ou visuel avec un valide, des amis, des jeunes et moins jeunes... ».



Plus concrètement, deux formats de parcours sont proposés le long du bassin de la Villette : tout d’abord, une marche non chronométrée de 3,5 km accessible à tous et ensuite, une course en compétition de 7 km accessible aux plus de 16 ans.



A noter la présence d’un « Village solidaire » réunissant plusieurs partenaires associatifs engagés dans ce même élan - Lulu dans ma Rue, les Petits Frères des Pauvres, la Maison des Aînés et des Aidants, les Psys du Cœur, Action Passeraile, Teleport IN, So Leader, Malakoff Humanis. Ce village sera installé place de la Bataille de Stalingrad pour orienter les participants et partager avec les Parisiens qui souhaitent s’informer ou s’engager.



La course et la marche sont bien évidemment accessibles à tous les profils. Les binômes peuvent être constitués librement, entre valides et non valides, cannes, fauteuils roulants, joëlettes, jeunes et moins jeunes... A noter cependant qu’un certificat médical est obligatoire pour les coureurs -mais non nécessaire pour les marcheurs.



Attention, la participation est payante : coureurs et marcheurs, 10€ et bénévoles Paris en Compagnie : 5€. Gratuit à partir de 60 ans.



Pour rappel, Paris en Compagnie est un service solidaire créé en janvier 2019 de lutte contre l’isolement des seniors tout en créant du lien social et intergénérationnel. Plus de 2.000 aînés s’y sont inscrits et compte plus de 5.000 citoyens engagés dans l’aventure.



*sous le parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé.