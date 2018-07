Article publié le 16/07/2018 à 04:35 | Lu 155 fois Employés à domicile : pas de prélèvement à la source en 2019 Aide aux personnes âgées ou garde d'enfant, ménage... Vous êtes employé à domicile ? Alors que le prélèvement à la source doit se mettre en place à partir de janvier 2019, le gouvernement Macron vient d’annoncer que, pour les salariés employés par des particuliers via Chèque emploi service universel (Cesu) et Pajeemploi, il n'y aura aucun prélèvement à la source sur leurs rémunérations versées en 2019.

Par conséquent, en 2019, dans le cadre des dispositifs Cesu et Pajemploi :

- les particuliers employeurs continueront à déclarer auprès du centre Cesu-Pajemploi le nombre d'heures réalisées par leur salarié en cours du mois et le salaire net versé ;

- le centre Cesu ou Pajemploi mettra systématiquement à 0% le taux de prélèvement à la source sur les salaires à verser ;

- les employeurs verseront à leurs salariés les montants nets habituels.



Toutefois, si les salariés des particuliers employeurs sont imposables, il sera notamment possible pour eux :

- d'estimer le montant du prélèvement à la source mensuel dû grâce à un mini calculateur proposé sur impots.gouv.fr ;

- de verser, chaque mois, un acompte libre via le service en ligne « Gérer mon prélèvement à la source » afin de régler leur impôt 2019 sans attendre 2020.



Rappel : hormis ce cas, l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu reste fixée au 1er janvier 2019.



