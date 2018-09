Article publié le 12/09/2018 à 14:13 | Lu 99 fois Emploisenior.net : une nouvelle appli pour aider les quinquas à retrouver un travail Avec sa palette d'outils, l'application gratuite Emploisenior.net est en quelques sortes, le « couteau suisse » de la recherche d'emploi pour tous les seniors et les retraités qui souhaitent retrouver une activité ou un complément de revenus. Explications.

Avant d’aller plus loin et pour les néophytes en matière de « nouvelles technos », rappelons qu’une application est un petit programme dédié à telle ou telle activité ou un petit jeu, spécialement développé pour smartphones ou tablettes.



Il en existe des millions sur le marché (payantes ou gratuites) et il en arrive de nouvelles tous les jours. Si certaines vont disparaitre aussi vite qu’elles sont venues, d’autres vont s’installer durablement dans notre quotidien.



Parmi les dernières nouveautés concernant l’univers des seniors, citons l’arrivée d’Emploisenior.net, une nouvelle application gratuite téléchargeable sur Google Play qui vise à aider les personnes de plus de 50 ans à retrouver un travail, une mission ou un complément de revenus pour ceux et celles qui sont déjà à la retraite.



Pour ce faire, plusieurs outils et services ont été rassemblés au sein de cette appli afin de faciliter le retour à l’emploi : au programme, des offres de travail publiées par des professionnels et des particuliers sur le site web Emploisenior.Net, un calendrier des salons et forums dédiés à la recherche de travail, des actualités, une page Facebook ainsi qu’un lien vers le site web Emploisenior.net et toute sa documentation online.











