Article publié le 18/04/2019 à 02:11 | Lu 110 fois Egypte : nos conseils pour préparer votre voyage Les beaux jours sont enfin arrivés ! La période entre Pâques et le début de l’été est la plus propice pour s’octroyer une petite semaine de détente et de découverte de l’Égypte.





Vous pouvez opter pour une



Quand partir ?

Il est important de déterminer la meilleure période pour partir en Égypte. Celle-ci dépend principalement de votre tolérance à la chaleur. En effet, plus vous irez vers le sud du pays plus vous aurez à vous confronter à un climat désertique.



Si vous êtes habitués à un climat du type méditerranéen préférez un séjour dans la région d’Alexandrie. Le Caire possède un climat semi-désertique avec des étés caniculaires et des hivers secs et gris. Il est encore temps, pour ceux qui sont sensibles à la chaleur, d’y aller au mois de mai. Sinon, il vaut mieux attendre l’automne. Un voyage en Égypte est une véritable aventure au cœur de l’une des plus anciennes civilisations. Le Sphinx de Gizeh, les pyramides, le Nil, tous ces lieux mythiques qui résonnent dans l’imaginaire de tout un chacun, se trouvent à quelques heures d’avion de l’Hexagone.Vous pouvez opter pour une croisière sur le Nil de 4 ou 5 jours ou alors pour un séjour plus long incluant en sus une visite du Caire. Quel que soit votre préférence, on vous dit tout sur comment préparer votre voyage. Suivez le guide !Il est important de déterminer la meilleure période pour partir en Égypte. Celle-ci dépend principalement de votre tolérance à la chaleur. En effet, plus vous irez vers le sud du pays plus vous aurez à vous confronter à un climat désertique.Si vous êtes habitués à un climat du type méditerranéen préférez un séjour dans la région d’Alexandrie. Le Caire possède un climat semi-désertique avec des étés caniculaires et des hivers secs et gris. Il est encore temps, pour ceux qui sont sensibles à la chaleur, d’y aller au mois de mai. Sinon, il vaut mieux attendre l’automne.





Par contre, si vous voulez visitez le pays de pharaons à bord d’une croisière sur le Nil, on vous conseille vivement de partir au mois de mai ou à l’automne. Ainsi le temps sera clément et vous pourrez monter et descendre du bateau sans étouffer sous une chaleur accablante. Cela dit, si la chaleur ne vous fait pas peur, vous pouvez visiter le Caire et la vallée du Nil en été, mais on vous aura prévenus !



Quand réserver ?

Si vous avez l’habitude de surfer sur Internet, vous pouvez trouver à tout moment des promos intéressantes pour un séjour en Égypte, particulièrement en dehors des vacances scolaires.



Bien que mai soit la plus belle saison pour une croisière sur le Nil, optez pour une réservation pour décembre ou janvier si vous voulez bénéficier des meilleurs tarifs. Ici, il s’agit de choisir entre un tarif plus avantageux et un climat plus propice. Mai c’est mieux, mais c’est plus cher…



Autrement, vous avez aussi des tour-operators qui cassent les prix pendant l’été pour vous pousser à réserver. Mais franchement, comme nous l’avons dit plus haut, la chaleur est si accablante que ça ne vaut vraiment pas le coup de gaspiller son argent dans une croisière sur le Nil à cette époque de l’année. La température dans la région peut atteindre les 50° couplée à la pollution, ce n’est vraiment pas une affaire…



Si vraiment vous voulez aller en Égypte en été, alors préférez les côtes de la Mer Rouge. Vous pourrez profiter des plages, prendre des bains de soleils et admirer les fonds marins. De quoi prendre de magnifiques photos et vidéos pour alimenter vos L’Égypte n’est pas uniquement une destination pour les amoureux de l’archéologie. C’est aussi un pays dans lequel vous pouvez aller simplement pour profiter du soleil, vous reposer ou faire de la plongée. Si tel est votre cas vous pouvez planifier un séjour sur les côtes de la Mer Rouge qui bénéficient, tout au long de l’année, d’un micro-climat.Par contre, si vous voulez visitez le pays de pharaons à bord d’une croisière sur le Nil, on vous conseille vivement de partir au mois de mai ou à l’automne. Ainsi le temps sera clément et vous pourrez monter et descendre du bateau sans étouffer sous une chaleur accablante. Cela dit, si la chaleur ne vous fait pas peur, vous pouvez visiter le Caire et la vallée du Nil en été, mais on vous aura prévenus !Si vous avez l’habitude de surfer sur Internet, vous pouvez trouver à tout moment des promos intéressantes pour un séjour en Égypte, particulièrement en dehors des vacances scolaires.Bien que mai soit la plus belle saison pour une croisière sur le Nil, optez pour une réservation pour décembre ou janvier si vous voulez bénéficier des meilleurs tarifs. Ici, il s’agit de choisir entre un tarif plus avantageux et un climat plus propice. Mai c’est mieux, mais c’est plus cher…Autrement, vous avez aussi des tour-operators qui cassent les prix pendant l’été pour vous pousser à réserver. Mais franchement, comme nous l’avons dit plus haut, la chaleur est si accablante que ça ne vaut vraiment pas le coup de gaspiller son argent dans une croisière sur le Nil à cette époque de l’année. La température dans la région peut atteindre les 50° couplée à la pollution, ce n’est vraiment pas une affaire…Si vraiment vous voulez aller en Égypte en été, alors préférez les côtes de la Mer Rouge. Vous pourrez profiter des plages, prendre des bains de soleils et admirer les fonds marins. De quoi prendre de magnifiques photos et vidéos pour alimenter vos stories Instagram que vos enfants ou petits-enfants pourront allègrement commenter !

Tarifs

Vous pouvez prendre un billet d’avion sec ou alors un package vol + hôtel. C’est plus ou moins les mêmes tarifs. Si vous envisagez de rester sur place ou dans une région spécifique, on vous conseille de passer par un tour-opérateur, surtout si vous ne parlez pas l’arabe. Il saura vous organiser votre séjour en toute sécurité.



Pour un premier contact sur la terre des pyramides, la formule la plus économique reste la croisière sur le Nil. Il existe différentes offres sur les sites spécialisés, mais en gros, le trajet et la durée sont toujours plus ou moins les mêmes : départ de Louxor ou du Caire, arrivée à Assouan. Méfiez-vous des offres qui paraissent très alléchantes et peu onéreuses. Prenez le temps de comparer et orientez-vous plutôt vers des embarcation 4 ou 5 étoiles, pas moins.



Quelques derniers conseils

Au niveau vestimentaire veillez à avoir une tenue correcte. Le pays étant à prédominance musulman, il est important de respecter les codes vestimentaires.



Lors de votre voyage, profitez pour manger local. Vous pourrez vous régaler en goûtant les délicieux mets de la cuisine égyptienne. Au travers de l’art culinaire, vous découvrirez une culture et des saveurs que vous ne connaissez pas en France.



N’oubliez pas de mettre dans vos bagages une petite laine afin de ne pas être surpris par les différences de températures entre le jour et la nuit (ou par la climatisation).



Enfin, si vous avez opté pour un séjour sur les côtes de la Mer Rouge, n’oubliez pas d’emporter votre masque et tuba pour explorer les fonds marins !











Dans la même rubrique : < > Découverte : randonnée gourmande au Tyrol Mobil home : un tiers de propriétaires sont des seniors