Égalité : il y a 80 ans, les femmes obtenaient enfin le droit de vote Le 21 avril 1944 demeure une date charnière dans l'histoire de la République française : ce jour-là, les femmes franchissent un seuil décisif en se voyant accorder le droit de vote. Un acquis majeur, fruit d'une lutte acharnée qui aura duré plus d'un siècle et demi.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que si « la femme a le droit de monter sur l’échafaud... elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». Malgré cela, les femmes restent maintenues à l'écart du suffrage universel, déclaré comme tel en 1848... mais resté exclusivement masculin pendant près d'un siècle.



La Première Guerre mondiale marque un tournant : les femmes s'impliquent massivement à l'arrière du front, espérant que leur contribution sera reconnue. Cependant, leurs espoirs seront rapidement douchés par des élus radicaux-socialistes craignant un vote féminin susceptible de menacer les fondements républicains. Les années 30 voient ainsi plusieurs propositions de loi échouer face à un Sénat récalcitrant.



C'est finalement sous l'impulsion du gouvernement provisoire du Général de Gaulle à Alger que le changement s'opère. Le 21 avril 1944 , une ordonnance bouleverse soudainement le paysage politique français : « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes » (article 17). Lors des municipales d'avril-mai 1945, elles votent pour la première fois .



