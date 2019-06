Article publié le 05/06/2019 à 01:00 | Lu 93 fois Echirolles : réouverture de la maison de retraite la "Maison des Anciens" Créé en 1968 sous l’égide du Secours Catholique et du Diaconat Protestant, l’EHPAD « Maison des Anciens » d’Echirolles (38) a été repris en gestion en 2012 par le Groupe Associatif ACPPA. L’établissement vieillissant a été reconstruit et a rouvert ses portes en avril 2019 avec 111 lits pour personnes âgées.

Situé dans un quartier « sensible » de la ville d’Echirolles en Isère, cette maison de retraite de type EHPAD représente un véritable vecteur de dynamique économique pour la commune et ses environs puisque l’établissement a embauché une soixantaine de personnes à temps plein.



« Conçu sur 4 étages, la Maison des Anciens bénéficie d’un confort hôtelier et d’une architecture moderne et fonctionnelle pour le bien-être des résidents accueillis » assure le communiqué de presse. Cette maison de retraite dispose de 111 lits, dont 2 unités protégées pour personnes dépendantes psychiques (28 lits) et deux 2 places en hébergement temporaire.



Pour compléter ce dispositif, un centre d’accueil de jour « Villa Les 4 saisons » (12 places) accueille en journée les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou maladies apparentées). Cette nouvelle maison de retraite de 4800 m2 a représenté un investissement de 15 millions d’euros.













