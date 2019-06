Article publié le 20/06/2019 à 08:32 | Lu 134 fois Easy Shower : des douches adaptées aux besoins des ainés On le sait, tout ce qui permet de prolonger la vie à domicile est une bonne chose. Et parmi les solutions, l’adaptation du logement. Et parmi l’adaptation du logement, celle de la salle-de-bains et notamment de la douche est primordiale. C’est là qu’intervient Easy Shower.

De nos jours, de plus en plus de personnes âgées, souhaitent rester vivre à domicile. Et c’est d’ailleurs bien légitime. Pour que cette vie se déroule du mieux possible, différentes solutions existent : domotique et adaptation du logement sont les plus importantes pour sécuriser le quotidien des ainés.



S’il est une pièce où il convient d’être particulièrement vigilant, c’est la salle-de-bains, un endroit empli de piège qu’il est nécessaire d’aménager en priorité. C’est là qu’intervient une société comme Easy Shower qui s’apprête d’ailleurs à rejoindre le label Silver Alliance qui réunit les marques leaders de la silver économie.



Basée à Selles-sur-Cher, dans le Val de Loire, cette entreprise développe et commercialise un concept de douche sécurisée qui s’adapte aux dimensions exactes de l’ancienne baignoire. Passionné d’innovation, Régis Rocton, gérant du groupe Easy Shower, a été récompensé deux fois au prestigieux concours Lépine.



En quinze ans, cette entreprise a déjà équipé plus de 25 000 clients. Régis Rocton : « Lorsque nous intervenons chez nos clients, ils sont souvent dans une réflexion globale d’aménagement de leur habitat pour mieux répondre à l’évolution de leur mode de vie. Il était naturel pour nous de rejoindre Silver Alliance afin de faciliter la vie de nos clients en les orientant vers des solutions complémentaires et imaginées pour eux ».











