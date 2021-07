EHPAD : une majorité des appels infirmiers acquittés en moins de 15 minutes

Un an et demi après le début de la pandémie de Covid-19 qui a sévèrement touché le monde des EHPAD, la question de la qualité de service ressentie par les familles n'a jamais été aussi importante.



Dans ce contexte et en s'appuyant sur les données récoltées auprès de 66 maisons de retraite (associatifs, publics et privés) équipés de son offre d'appel infirmier Serenea, l’entreprise Bluelinea a réalisé des statistiques relatives à l'usage ainsi que la réactivité entre les résidents et soignants.



La qualité de service proposée aux résidents se confronte bien évidemment, aux contraintes inhérentes à la vie quotidienne d'un établissement… Par exemple, le temps d'attente à la suite d'un appel émis est un sujet particulier.



Il est soumis à la sensibilité des résidents eux-mêmes, à celle de leur famille mais aussi, à celle des soignants, souvent épuisés... On connait le manque de personnel en la matière. On considère que 5 minutes d'attente est un objectif de réactivité des équipes semblant faire l'objet d'un consensus entre professionnels et familles.



Selon les chiffres de cette statistique, un peu moins de la moitié (43%) des appels seraient acquittés dans ce délai. Et dans son ensemble, une bonne part -78%- des appels seraient acquittés en moins de 15 minutes. Et 9% des appels ne seraient jamais acquittés



Rappelons que l'objectif dans une maison de retraite est d'offrir une réactivité rassurante et une intégration cohérente dans le quotidien d'un soignant. Un résident utilise son bouton d'appel 17 fois par mois en moyenne. Sans surprise, en moyenne, on constate des pics d'activités sur les plages horaires du lever (8h/10h) et du coucher (19h/21h).