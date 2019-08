Article publié le 21/08/2019 à 09:19 | Lu 206 fois EHPAD Magazine : le premier magazine sur les maisons de retraite arrive en kiosque Afin de permettre à tous de trouver les bonnes informations, les bons produits et services, de faciliter et d’optimiser l’accompagnement ou l’aide à un proche, la revue EHPAD Magazine adapte dorénavant son format. L’objectif étant de toucher un plus grand nombre de professionnels et d’acteurs du secteur, mais également le grand public concerné par la question. 4,90 euros.

Leader de l’information spécialisée (B2B) dans le secteur médico-social depuis bientôt dix ans, EHPAD Magazine accompagne les directeurs d’établissements et leurs équipes au quotidien dans leur mission de prise en charge des personnes âgées dépendantes.



Grâce à son partenariat avec les MLP, ce premier numéro en kiosque est destiné aux professionnels et au grand public concerné par une situation de dépendance dans son entourage. Il sera distribué dans toute la France métropolitaine en septembre.



Ce magazine s’adresse ainsi à toute personne qui prend en charge une personne âgée dépendante : personnels soignants, infirmiers, animateurs, cadres de santé, pharmaciens, médecins, et bien sûr aidants ou proches familiaux.



Comment fonctionnent les EHPAD ? Que s’y passe-t-il ? Quels soins sont apportés à nos aînés et dans quelles conditions ? Quel cadre législatif ? Pour quels coûts ? Comment se passe l’inscription ? Cette revue souhaite ouvrir les portes des maisons de retraite à ses lecteurs afin que tout le monde puisse comprendre ce qu’il s’y passe et s’en inspirer pour gérer sa propre situation.



Le fait est que les EHPAD ont (souvent) mauvaise presse, pourtant, la plupart du temps, les équipes en établissement font le maximum pour accompagner dignement les personnes âgées. Il faut saluer leur travail, permettre à chacun de comprendre la réalité du métier et les difficultés auxquelles ils sont exposés.



EHPAD Magazine présente les actualités du secteur, mettant en avant les prochains événements du secteur médico-social tels que : le salon des services à la personne et de l’emploi à domicile ; le congrès de l’animation en gérontologie ; le congrès en mode senior…











