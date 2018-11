Article publié le 23/11/2018 à 03:02 | Lu 5233 fois E-vone : la chaussure connectée pour seniors est en marche ! On l’annonçait l’année dernière à peu près à la même période, mais encore à l’état de prototype, la chaussure connectée E-Vone qui vise à sécuriser le quotidien des personnes âgées et de leurs aidants arrive sur le marché en cette fin d’année 2018. Une petite révolution est… en marche !

Les nouvelles technologies s’immiscent chaque jour un peu plus dans notre quotidien. Pour nous simplifier la vie tout d’abord, mais également, pour surveiller voire, améliorer notre santé. Naturellement, dans ces conditions, les seniors sont « aux premières loges » puisque ce sont les plus concernés par les soucis de santé.



Au-delà des téléphones et autres bracelets ou colliers lanceurs d’alarme que l’on peut porter sur soi, on voit arriver sur le marché ces derniers temps, de nombreux vêtements connectés. Il y a eu le t-shirt et désormais, ce sont les chaussures qui vont être équipées de capteurs !



Cette invention, on la doit à la start-up française E-vone (qui appartient à Eram). Son idée ? Intégrer dans la semelle de la chaussure un système de détection de chutes et d’immobilité grâce à des capteurs de mouvements (accélérateur et gyromètre).



Si ces derniers enregistrent une activité anormale ou une inactivité prolongée, une alerte géolocalisée est envoyée à la famille. Et une fois l’alerte envoyée, la chaussure vibre pour indiquer à la personne âgée qu’un message de détresse a bien été expédié. Rassurant.



L’intérêt d’embarquer cette connectivité au sein d’une paire de chaussures est qu’a priori, on en change moins souvent que les vêtements… Par ailleurs, le module électronique, qui fonctionne avec une pile de montre, marche (c’est le cas de le dire) dans 120 pays et peut-être réintégré dans de nouvelles chaussures.



Précisons que cette belle innovation a été imaginé en France et qu’elle est également fabriquée dans l’Hexagone. De nombreux modèles ont été créés pour hommes et femmes. E-Vone va arriver sur le marché dans quelques mois sous forme d’abonnement comprenant une paire de chaussure et/ou de chaussons qui devront être associés à un compte personnel créé sur le site du prestataire.











