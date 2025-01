Du thé vert pour lutter contre le déclin cognitif Le cerveau, cet organe complexe et fascinant, est le siège de nos pensées, de nos souvenirs, de notre conscience. Avec l'avancée en âge, il est inévitable que certaines de ses fonctions commencent à s'affaiblir... Mais que diriez-vous si une simple habitude quotidienne pouvait contribuer à préserver sa vitalité ? C'est ici que le thé vert entre en scène, tel un chevalier verdoyant armé d'antioxydants, prêt à défendre notre matière grise contre les assauts du temps. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Dimanche 19 Janvier 2025

Le thé vert n'est pas seulement une boisson rafraîchissante ou un compagnon de méditation ; c'est aussi un allié pour notre santé cérébrale. Riche en catéchines – des molécules aux propriétés anti-inflammatoires – il agit sur le cerveau en protégeant les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins. Des études récentes ont mis en lumière son rôle dans la réduction des lésions de la substance blanche, souvent associées au déclin cognitif chez les personnes âgées.



Les chercheurs ont observé que les participants qui buvaient au moins trois tasses de thé vert par jour présentaient moins de ces lésions. Ces résultats suggèrent que cette boisson pourrait aider à maintenir une bonne pression artérielle et favoriser une circulation sanguine optimale dans le cerveau. Ainsi, boire du thé vert serait comme offrir à nos neurones une protection contre les micro-lésions qui peuvent survenir avec l'âge.

Prévention cognitive : un espoir dans la tasse ? La prévention des troubles cognitifs est un enjeu majeur dans une société où la longévité ne cesse d'augmenter. Les lésions de la substance blanche sont souvent considérées comme des signes avant-coureurs de démence ; leur diminution pourrait donc être un levier important pour la préservation des fonctions cognitives. Bien que ces découvertes soient prometteuses, elles restent préliminaires et doivent être approfondies par d'autres recherches.



Il est important de noter que ces bienfaits semblent plus marqués chez les individus sans facteurs de risque majeurs tels que la dépression ou certaines prédispositions génétiques. Cela souligne l'importance d'une approche globale pour protéger son cerveau: une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical adapté sont essentiels pour complémenter les effets positifs du thé vert.

L'organisation cérébrale : un impact mesurable Des chercheurs de Singapour ont récemment découvert que la consommation régulière de thé peut avoir un impact direct sur l'organisation du cerveau. Leur étude a montré que les buveurs réguliers avaient des régions cérébrales mieux organisées – un phénomène lié à un meilleur fonctionnement cognitif – par rapport aux non-buveurs.



L'équipe a examiné les données neuro-imagerie de personnes âgées et a constaté que celles qui consommaient du thé vert (ou d'autres types) au moins quatre fois par semaine pendant environ 25 ans avaient des connexions entre les régions du cerveau plus structurées. Ces résultats renforcent l'idée qu'une simple habitude comme boire du thé peut jouer un rôle protecteur contre le déclin lié à l'âge.



Ce n'est pas seulement le plaisir lié à sa dégustation qui fait du thé vert un sujet d'étude passionnant; ce sont aussi ses composants bioactifs. Les scientifiques cherchent à identifier précisément quel élément (ou quels éléments) favorise(nt) cet effet bénéfique contre le déclin cognitif. Ils souhaitent également découvrir des interventions possibles pour mieux préserver la cognition durant le vieillissement.









