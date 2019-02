Article publié le 19/02/2019 à 01:16 | Lu 103 fois Douleurs au talon : tout savoir sur la fasciite plantaire Le pied est constitué d’épaisses bandes de tissu fibreux, les fascias, qui relient le talon aux orteils. Ces tissus soutiennent les muscles et la voûte plantaire. S’ils subissent une trop forte tension, de petites déchirures apparaissent à leur surface, causant douleur et inflammation au niveau du talon. On parle de fasciite ou d’aponévrose plantaire.

Comment la fasciite plantaire est-elle diagnostiquée ?

Dans la plupart des cas, le chiropracteur pourra confirmer l’aponévrose plantaire au terme de l’interrogatoire et de la palpation du pied du patient.



En fonction de la localisation précise de la douleur, il pourra souvent se prononcer sur ce qui, dans ses conditions de vie, est susceptible de la provoquer.



Dans de rares cas, si un doute subsiste sur l’origine de la douleur, le chiropracteur pourra vous orienter vers un acte d’imagerie médicale.



Fasciite plantaire : que peut la chiropraxie ?

Consulter un chiropracteur est recommandé en cas de fasciite plantaire. Le chiropracteur, en identifiant les causes de la douleur, saura dispenser les conseils posturaux et d’hygiène de vie de nature à favoriser la rémission.



Surtout, différentes études récentes attestent du bénéfice du recours aux thérapies manuelles (manipulations, mobilisations) dans le traitement multimodal de la fasciite plantaire.



Quelles sont les causes de la fasciite plantaire ?

Si les causes de la fasciite plantaire sont multiples, certaines personnes présentent plus de risques. Cette pathologie est plus répandue chez les femmes, chez les plus de 45 ans, chez les personnes en surpoids.



Celles présentant des pieds plats ou au contraire très cambrés sont également plus sujettes. Des facteurs de risques sont également identifiés, notamment le port fréquent de chaussures usées ou de talons trop hauts, la pratique de certains sports comme la course à pied, l’exercice d’un métier exigeant une station debout prolongée.



Quelles sont les symptômes de la fasciite plantaire ?

La fasciite plantaire se caractérise par une douleur à l’arrière du pied, au niveau de l’os du talon. Cette douleur est généralement plus vive au réveil lorsque l’on pose le pied par terre. Elle peut également être ressentie lorsque que l’on se relève après une longue station assise ou encore juste après un exercice sportif.

​Exercices pour soulager la fasciite Etirer les fascias régulièrement les renforce et les assouplit, atténuant ainsi la tension sur le talon. Pour les personnes sujettes aux douleurs aux talons, ces quelques exercices doivent permettre de les prévenir et de les soulager .



• Prenez une balle de tennis. Assis, placez la au niveau de votre voûte plantaire et faites la rouler.

• Asseyez-vous. Étendez la jambe affectée par la douleur, en posant le talon au sol. Fléchissez la cheville pour tirer vos orteils vers vous. Maintenez cette position 15 à 30 secondes. Répétez cet exercice deux à quatre fois.

• Munissez-vous d’une serviette. Asseyez-vous au sol avec les jambes étendues devant vous. Placez la serviette sous la pointe du pied, sous les orteils mais au-dessus de la voûte. Tenez chacune des extrémités de la serviette dans vos mains. Tirez doucement vers vous tout en maintenant la jambe tendue. Maintenez la position 15 à 30 secondes et répétez trois fois.

• Tenez-vous face à un mur. Posez les mains sur le mur au niveau de votre regard. Décalez le pied affecté d’un pas en arrière. En maintenant vos deux talons au sol, pliez le genou de la jambe placée en avant de sorte à étirer la jambe placée à l’arrière. Maintenez la position 15 à 30 secondes et répétez trois fois.

• Sur une marche, stepper ou escalier. Tenez-vous en équilibre à l’angle de la marche, les talons dans le vide, en veillant à vous tenir à un mur ou à la rampe. Laissez tomber doucement vos talons jusqu’à ressentir l’étirement des muscles de vos jambes. Maintenez la position 15 à 30 secondes puis remontez les talons dans la position initiale. Recommencez trois fois.

• Assis confortablement avec une serviette placée sous vos pieds. Ramenez la serviette vers vous avec vos orteils repliés vers la plante de vos pieds. Utilisez également vos orteils pour replacer la serviette à plat, dans sa position originale.

• Placez une coupelle et des billes sur le sol. Debout ou assis, essayez d’attraper les billes avec vos orteils et mettez-les dans la coupelle.



Des douleurs intenses au réveil ? Que faire.

En cas de douleur intense au talon au réveil, dès que vous posez le pied par terre, efforcez-vous d’étirer vos fascias avant même de sortir du lit. Encore allongé, sur le dos, étirez vos pieds –en particulier celui qui est douloureux– en fléchissant la cheville vers l’arrière puis vers l’avant. Maintenez chacune des positions 15 à 30 secondes. Renouvelez trois fois.









