Doucenuit: un nouveau spray anti-ronflement

Qui n’a pas entendu petites moqueries ou énormes reproches après une nuit de ronflements ? Loin d’être un sujet aussi anodin qu’il n’y parait, le ronflement touche de 10 à 15 millions de personnes en France.



Or, le ronflement peut s’avérer très gênant pour les « compagnons… D’origine mécanique, le ronflement est produit par la vibration des tissus mous de la bouche, du nez et de la gorge pendant le sommeil.



La cause principale du ronflement est due au relâchement des muscles se situant à l’arrière de la gorge, provoquant un rétrécissement des voies aériennes entraînant la vibration des tissus mous.

de la gorge (voile du palais, base de la langue…).



Détendus pendant le sommeil, ces tissus se mettent à vibrer lors de la respiration et provoquent un bruit pouvant atteindre 100 décibels, là où le seuil de nocivité pour le système auditif est de 85 décibels !



