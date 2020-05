Doro offre 500 téléphones mobiles à des ainés isolés en partenariat avec la Croix-Rouge

Ce dispositif baptisé « Garder le contact lorsque cela compte le plus » a été mis en place depuis mi-avril dernier.



C’est Doro qui a pris l'initiative sur cette belle action. Avec le support de la Croix-Rouge et de l’opérateur Orange qui ont répondu présents.



L'objectif de ce projet étant de faciliter les contacts avec l'extérieur, réduire l'inquiétude de ces ainés non ou mal connectés et de leurs familles et de donner la possibilité à ces personnes âgées de garder le lien en dépit de la distanciation sociale obligatoire.



Même si le déconfinement est engagé sur la France et l’Espagne, il vaut mieux rester chez soi au maximum afin d’éviter une deuxième vague…



Ces appareils sont fournis avec une carte SIM Orange, dotée d’une recharge de 82 minutes de

communication permettant également de passer des appels et d’envoyer des SMS en illimité de 21 h

à minuit.



Par ailleurs, afin d'avoir la certitude que ces téléphones seront remis à des personnes qui sont réellement dans le besoin, ceux-ci seront distribués par la Croix-Rouge française, qui est très au

fait des besoins d'aide au niveau local.



Ce modèle Doro 5516 (en tout, 2000 seront offerts, dont 500 sur la France), comme tous les téléphones mobiles simplifiés et faciles d’utilisation de la marque suédoise, est pourvu d'une touche d’assistance qui permet aux seniors de joindre automatiquement jusqu’à 5 de leurs proches en cas d'urgence.