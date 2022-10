Article publié le 28/10/2022 à 01:00 | Lu 7 fois Doro Tablet : Doro dévoile une tablette pour les seniors





Doro, le spécialiste suédois des produits informatiques et connectés pour les seniors vient de dévoiler sa Doro Tablet, une tablette qui s’adresse plus spécifiquement aux ainés. Avec ce nouveau produit, le spécialiste suédois des téléphones fixes, mobiles et smartphones pour les seniors élargit son portefeuille pour répondre à l’ensemble de leurs besoins.

Qu'il s'agisse de remplir des formulaires, d'effectuer des opérations bancaires en ligne ou d'acheter des billets de concert, cette tablette se veut « pratique et conviviale » afin de permettre aux seniors d’effectuer toutes ces opérations en ligne facilement depuis chez eux.



L'écran extra-lumineux et à contraste élevé offre une navigation confortable, même dans des conditions d'éclairage naturel lumineuses. De plus, quatre haut-parleurs assurent un son de grande qualité. Quant à la taille et la légèreté de cette tablette, elles permettent une bonne prise en main, toujours importante chez les ainés.



Par ailleurs, l’utilisateur est accompagné par un guidage intuitif et ce, dès le démarrage. L’interface EVA, basée sur des verbes d’action (Envoyer, Voir, Appeler en vidéo) et proposant de larges icônes et des textes de grande taille, garantit ensuite une navigation sans effort.



Enfin, un support de la tablette -toujours bienvenu- est également inclus, ainsi l’utilisateur n’a pas besoin de tenir physiquement l'appareil lorsqu’il réalise des appels vidéo ou qu’il regarde des contenus multimédias.



Dernier point, pour rendre l'écriture d'e-mails et la navigation encore plus confortable, un clavier, disponible en accessoire, peut être connecté.



Comme le souligne Valérie Olek, directrice générale de Doro région EMEA : « tout notre ADN d'entreprise est orienté et concentré sur la cible des seniors et leurs besoins en matière d'appareils numériques. Au cours du développement, nous travaillons avec des experts et avec les seniors eux-mêmes ».



Et de poursuivre : « leurs retours sont intégrés dans chaque nouveau produit. C'est grâce à cette philosophie que la tablette et la montre Doro répondent aux défis spécifiques de l’âge, tels que le déclin de la vue et de l'audition, ainsi que la perte de dextérité. D'autres fonctions, telles qu'un bouton

d'assistance sur la montre connectée, créent une sécurité supplémentaire pour les personnes âgées et leurs proches ».







