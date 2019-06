Article publié le 26/06/2019 à 05:44 | Lu 93 fois Dordogne : une BD pour expliquer la téléassistance aux personnes âgées Cassiopea, le service de téléassistance de la Dordogne vient de présenter à Périgueux, une bande dessinée qui vise à favoriser le développement et surtout, l’utilisation de la téléassistance par les personnes âgées.

Pas toujours simple de convaincre les anciens d’utiliser les nouvelles technologies. Même quand elles sont censées les aider à rester chez eux le plus longtemps possible. Dans ce contexte, et depuis quelques années, on voit se développer des petits fascicules explicatifs qui visent à promouvoir, par exemple, la téléassistance.



L’un des derniers en date est cette bande dessinée qui vient d’être présentée à Périgueux (mais qui avait déjà été dévoilée à Bourg-en-Bresse en fin d’’année dernière).



Cette BD a vu le jour après plusieurs mois de travail entre toutes les structures de l’Association Nationale de Téléassistance de Proximité (ANTP) et le dessinateur Michel Janvier à qui l’on doit de nombreuses bandes dessinées pour enfants, mais également sur le sport ou l’automobile ou encore certains Rantanplan.



Plus concrètement, cette BD retrace en images le fonctionnement de la téléassistance, les diverses situations dans lesquelles une personne âgée peut se retrouver, l’importance de ce système en cas de chute, la gestion des alarmes d’urgence, les services de la téléassistance de proximité mais aussi les nouvelles technologies qui sont développées pour s’adapter aux nouveaux besoins.



Un moyen original et ludique de communiquer sur une thématique sérieuse, voire grave dans certains cas et qui, en période de canicule, s’avère d’autant plus importante. Ou comment dédramatiser ce qui peut vite tourner au drame sans une intervention rapide.











