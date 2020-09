Donner congé à son locataire pour vendre doit respecter un certain formalisme

Les héritiers d'un propriétaire décédé délivrent à la locataire un congé pour vendre le logement. Ce dernier fait référence au bail de location sans citer le parking et la cave loués. Cette absence mène la locataire à contester la validité du congé donné.Une première décision prononce la nullité du congé au motif de son imprécision.La Cour d'appel revient sur ce jugement. Elle estime que la référence au bail de location et au mandat de vente confié à une agence immobilière contenant la description détaillée du bien vendu, suffisent à identifier le bien à vendre.Saisie, la Cour de cassation casse la décision pour violation de la loi. Légalement, c'est dans le congé que doit figurer la description précise et complète du logement et des annexes qui font l'objet de la vente.