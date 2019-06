Article publié le 14/06/2019 à 01:00 | Lu 55 fois Don du sang : c'est bon jusqu'à 70 ans ! À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin 2019, retrouvez les réponses à vos questions sur le don du sang. Qui peut donner son sang ? Pour donner son sang, il faut : être majeur et avoir entre 18 et 70 ans ; être en bonne santé et peser au minimum 50 kg. Après 60 ans, le don est nécessairement soumis à l'autorisation du médecin responsable du prélèvement.





À noter : aucun prélèvement ne peut être réalisé sur un majeur protégé , quel que soit son âge.



Comment se passe le don du sang ?

Avant le prélèvement, vous pouvez manger en évitant cependant l'absorption de graisses et de boissons alcoolisées. Lors de l'examen médical, vous devez remplir un formulaire et répondre aux questions du médecin. Une pièce d'identité vous sera demandée lors de votre inscription administrative.



C'est le médecin responsable du prélèvement qui peut apprécier la possibilité d'un don au regard des contre-indications du donneur, ainsi que de la durée prévue du don.



Après le prélèvement, il est utile d'observer un temps de repos, sous surveillance médicale. Une collation vous est ensuite proposée.



Principe, durée, délais...

Principe : entre 420 à 480 ml de sang sont prélevés, en fonction du poids du donneur ;

Durée : l'acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l'on ajoute le temps de l'entretien pré-don, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes à 1 heure ;

Délais : il faut respecter un délai d'au moins 8 semaines entre 2 dons de sang ;

Fréquence : une femme peut donner son sang maximum 4 fois par an, un homme 6 fois par an.



