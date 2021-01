Article publié le 22/01/2021 à 01:00 | Lu 215 fois Domytis ouvre La Serpentine, une résidence services seniors à Quincy-sous-Sénart





La résidence Domitys La Serpentine (115 logements) va ouvrir ses portes à Quincy-sous-Sénart (Essonnes) le 25 janvier prochain. Rappelons que cela fait déjà vingt ans que cet acteur de l’habitat est spécialisé sur les résidences seniors avec 120 structures à son actif.





D’une manière générale, ces résidences qui ont le vent en poupe et offrent confort, services, activités et sécurité, autant de paramètres propices à la sérénité et au bien-vieillir. Une alternative intéressante entre le domicile et la maison de retraite.



Plus que de simples logements, ces résidences sont des lieux de vie ouverts sur le monde où il fait bon vivre et où chacun est libre d’aller et venir et de faire ce qui lui plaît. L’une des dernières en date ? Celle de Domitys,La Serpentine dirigée par Fauve Tabaud et son équipe qui se trouve à Quincy-sous-Sénart à vingt-cinq kilomètres au sud-est de Paris.



Cette nouvelle structure offre 115 appartements (du studio au 3 pièces). Elle accueille des seniors autonomes, souhaitant être indépendants mais entourés. Ils bénéficient de nombreux espaces de convivialité dont une piscine, une salle de sport ou encore un espace bien-être/esthétique.



Ils sont également entourés d’une équipe disponible de jour comme de nuit, 7j/7 composée d’une vingtaine de personnes. Les animaux de compagnie des résidents sont également les bienvenus au sein de la résidence.



Avec 120 résidences ouvertes dont 13 résidences en région Ile-de-France, Domitys accueille déjà 12.000 seniors dans ses résidences. Chaque année, le groupe ouvre entre 15 et 20 résidences sur tout le territoire.



Informations pratiques :

Résidence Domitys La Serpentine

1, rue des Tamaris,

91480 Quincy-Sous-Sénart

fauve.tabaud@domitys.fr

