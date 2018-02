DomusVi : un chef étoilé en maison de retraite

Rappelons que la chef Ghislaine Arabian est depuis trois ans, présidente du jury du Concours des Chefs DomusVi et coach des finalistes, ceci, afin de valoriser et améliorer les savoir-faire des chefs cuisiniers en résidences ; une grande tendance dans l’univers des maisons de retraite qui cherchent à améliorer la cuisine quotidienne proposée aux résidents.



La présence de Ghislaine Arabian pendant une journée dans les trois résidences lauréates constitue la véritable récompense pour ces chefs qui ont ainsi l'occasion de partager quelques secrets avec leur « coach d'un jour ». Ainsi, elle s’est rendue à Blagnac près de Toulouse le 21 février dernier puis à Maisons-Alfort (Val de Marne) et Challans (Vendée) les 2 et 7 mars prochains.



À chaque étape, Ghislaine Arabian participe dans la matinée à l’élaboration du repas aux côtés du chef de la résidence auquel elle prodigue quelques conseils et techniques avec d’aller à la rencontre des résidents lors du déjeuner en participant au service en salle avec les aides hôteliers de l’établissement.



Par ailleurs, dans chaque résidence, une « pause gourmande » concoctée par Ghislaine Arabian et le chef, réunit également les équipes, les résidents et leur famille. Bref, une journée sous le signe de la bonne cuisine et de la convivialité.



En parallèle de ces trois rencontres, le Concours des Chefs DomusVi 2018 est d’ores et déjà annoncé, toujours sous la présidence de Ghislaine Arabian. La finale nationale aura lieu le 8 octobre à l’Ecole Ferrandi. Loïc Narayaninsamy, chef de la Résidence Les Jardins Médicis de Challans, aura à cœur de défendre son titre de lauréat 2017.



DomusVi, créé en 1983, est l’un des leaders de l’accueil et des services aux seniors autonomes ou dépendants en Europe. Avec plus de 300 résidences médicalisées, 16 résidences seniors, 5 hôpitaux psychiatriques, 60 agences d’aide à domicile, l’enseigne propose une offre complète de services à ses 42 000 clients, en France, en Espagne et en Chine.