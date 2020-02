Article publié le 21/02/2020 à 03:00 | Lu 23 fois DomusVi : projection-débat dans une résidence de la mini-série "C'est la vie !"' Récemment, les résidents, les familles, leurs proches et les collaborateurs de la résidence du Parc de Montfort ont pu découvrir la série documentaire « C’est la Vie ! », dont l’un des épisodes a été tourné au sein même de la résidence et mettait en scène un binôme résident-collaborateur.

Diffusée sur France Télévisions en janvier dernier et en mai prochain, précisons que cette campagne a pour objectif d’offrir à tous un nouveau regard sur le grand-âge, valoriser l’engagement quotidien des professionnels et susciter des vocations.



L’ensemble des résidents du Parc de Montfort a pu découvrir cette mini-série la semaine dernière, le 13 février. Il s’agissait de l’épisode « Marguerite fait du cinéma » qui met en scène Marguerite qui a joué son propre rôle de résidente, en compagnie de Martine, une aide-soignante.



La projection a été suivie d’un débat entre les résidents et les collaborateurs de la maison de retraite.

Comme le souligne Clémentine Pernet, directrice de la résidence « nous sommes heureux et fiers d’avoir pu participer à ce projet qui contribue à changer le regard sur les métiers du grand-âge en mettant en lumière le professionnalisme et les valeurs humaines des personnes qui ont choisi ces métiers. »



Initiée par le Synerpa, « C’est la vie ! » a pour objectif de rééquilibrer l’image du secteur et de mettre en valeur l’engagement quotidien des collaborateurs qui œuvrent dans les 2.700 établissements privés, résidences et services d’aide à domicile. Il s’agit également de mettre en lumière ces métiers qui subissent une véritable crise de vocation.



Cette mini-série de cinq épisodes tournés dans différents établissements raconte les histoires particulières, véritables et incarnées de ceux qui vivent et travaillent en EHPAD.











