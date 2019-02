Article publié le 20/02/2019 à 11:00 | Lu 199 fois DomusVi poursuit son développement en Espagne en Galice Le groupe de maisons de retraite DomusVi poursuit son développement en Espagne, l’un des plus vieux pays d’Europe (démographiquement parlant) avec l’ouverture d’une nouvelle résidence médicalisée de 47 places à Orense en Galice dans le nord du pays.

Le bâtiment, situé à quelques kilomètres de la ville d’Orense, dans le village de Barra de Miño (Coles), est un manoir qui a été restauré et qui surplombe le fleuve Minho.



Installé dans un cadre naturel unique, entourée de vignobles, cette nouvelle résidence médicalisée offre une capacité d’accueil de 47 places avec ses 30 chambres situées dans un tout nouveau bâtiment.



Les parties communes sont installées à l’intérieur du manoir réhabilité, tout comme les cuisines, l'établissement disposant de son propre service de restauration. A noter aussi la présence d’un beau jardin paysager.



Les résidents seront entourés d’une équipe de professionnels se composant d’un kinésithérapeute, d’une assistante sociale, d’une équipe médicale, d’un animateur socioculturel, d'une équipe de gériatrie et du personnel pour les services hôteliers.



Rappelons que DomusVi gère déjà quatre résidences dans la province d’Ourense : Orense Centre, Barbadás, Bande et Larouco. Le groupe français s’annonce comme le leader dans cette région de Galice, avec 4.631 places pour personnes âgées, réparties sur 28 résidences et un centre pour handicapés à Bóveda (Lugo) qui compte 150 places.



L’offre en Galice sera élargie avec deux établissements actuellement en cours de construction situés dans le centre de Vigo et de Pontevedra. DomusVi est également opérateur du service d’aide à domicile de Saint-Jacques-de-Compostelle et des établissements socio-sanitaires de la municipalité de Narón. Il gère en outre les services de téléassistance de Vigo et d’Orense.











