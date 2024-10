DomusVi inaugure sa nouvelle résidence des Régatiers à Villers-sur-Mer dans le Calvados Située sur la Côte Fleurie dans le Calvados, à 7 km de Deauville, la maison de retraite des Régatiers de DomusVi qui vient tout juste d’être inaugurée se situe dans la commune de Villers-sur-Mer. Elle est implantée à proximité du centre-village et de la mer et bénéficie d’un environnement propice à la détente. Détails. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/10/2024

Disposant de tout le confort et l'équipement d'un établissement moderne, cette résidence -comme tous les établissements de ce groupe d’ailleurs- est dotée d'espaces de vie décorés dont des salons à chaque étage, ainsi que d'un jardin et d'une terrasse aménagée.



Quant aux chambres, elles sont équipées et dotées d'un mobilier élégant tout en étant adapté à la perte d'autonomie. Elles disposent toutes d'une salle d'eau privative. Rien ne vous empêche d’amener avec vous certains de vos propres meubles.

Une salle de restaurant privative offre la possibilité aux proches des résidents de se joindre à eux pour savourer un repas en toute intimité.



L’activité physique adaptée et la rééducation des résidents sont au cœur du projet de cette résidence. Les locataires se voient ainsi proposés des activités variées : des ateliers bien-être, des activités ludiques et artistiques, des jeux numériques et interactifs, des rencontres intergénérationnelles, des promenades au bord de mer, des spectacles...



Les employés assurent l'accompagnement des personnes en accord avec leur projet de vie et de soins personnalisé ; l’équipe comprend une psychologue et une ergothérapeute. Un kinésithérapeute libéral intervient au sein de la salle de rééducation et la résidence dispose d’une salle de balnéothérapie et d’un jardin thérapeutique.



Dotée d'une Unité Protégée pour Personnes Désorientées (UPPD) de 14 places, l'EHPAD Résidence des Régatiers accueille les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés dans un espace dédié et adapté, cette unité dispose d'une salle de restaurant.



Pour répondre aux besoins de chacun, la résidence propose aussi des courts séjours, des séjours permanents et une place en séjour temporaire.



Enfin, à cette occasion, Eric Eygasier, directeur général de DomusVi France a déclaré : « depuis de nombreuses années, DomusVi accompagne les seniors normands avec 18 établissements au niveau régional, dont 10 uniquement dans le Calvados ».



Et de poursuivre : « l’installation dans notre nouvelle résidence à Villers-sur-Mer a été l’occasion de travailler sur des projets d’accompagnement spécifique -Parkinson, Handicap, Alzheimer– à partir d’un axe commun d’accompagnement : la mobilité et la réadaptation ».



« Les espaces adaptés de la résidence, l’équipe pluridisciplinaire et la proximité de la maison de santé ont été les facteurs déclenchants dans notre démarche ».









